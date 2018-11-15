بازدم فضانوردان به هوای قابل تنفس تبدیل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، سازمان فضایی اروپا به تازگی سیستمی ساخته است که می تواند با بازیافت تنفس فضانوردان، اکسیژن تهیه کند.این دستگاه اکنون در ایستگاه فضایی بین المللی نصب شده است.

دستگاه مذکور نیمی از دی اکسید کربنی که در بازدم فضانوردان خارج می شود را بازیافت و به اکسیژن تبدیل می کند. دانشمندان این اختراع را گامی مهم برای انجام ماموریت سفر به ماه و اعماق فضا اعلام کرده اند.

سیستم مذکور در اواخر ماه سپتامبر به وسیله فضاپیمای باری ژاپنی بهISS برده شد.همچنین با کمک این اختراع از مقدار آب مورد نیاز برای تولید هوا در فضا کاسته شد.

تولید هوای قابل تنفس از هوای بازدم نیازمند مقادیر زیادی آب است. اما این دستگاه مقدار آب مورد نیاز برای این روند را ۴۰۰ لیتر می کاهد.

همزمان با گذر کردن هوا در سیستم، دی اکسید کربن بین دانه های ریزی گیر می کند که از آمین(ترکیبی طبیعی و شبیه آمونیا) ساخته شده اند.

بین این دانه ها با دی اکسید کربن واکنش شیمیایی ایجاد می شود و در نتیجه آن آب و متان به وجود می آید.درمرحله بعد آب نیز به هیدروژن و اکسیژنی تبدیل می شود که فضانوردان آن را تنفس می کنند.

به گفته دانیل لورینی محقق ارشد پروژهACLS، فرایند جدید تولید هوای قابل تنفس، به میزان مساوی آب و متان تولید می کند.

اما در حال حاضر هیچ مصرفی برای متان وجود ندارد. در این فرایند متان به شکل غبار کربن تولید می شود.

البته به گفته لارینی فراوری متان در مدار زمین و استخراج مواد قابل استفاده از آن در فضا کار دشواری است.