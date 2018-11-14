اعضای هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی منصوب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صندوق نوآوری و شکوفایی، طی این حکم دکتر رضا ملک زاده، دکتر مهدی کشمیری، دکتر مهدی الیاسی، دکتر سعید نمکی، دکتر محمدصادق خیاطیان یزدی و مهندس نصرالله جهانگرد به عنوان اعضای جدید هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی منصوب شدند.

در متن حکم دکتر روحانی رئیس جمهور خطاب به اعضای جدید هیئت عامل آمده است:

در اجرای ماده(۱۰) اصلاحی اساسنامه صندوق نواوری و شکوفایی مصوب ۱۳۹۱/۰۶/۲۹ هیات وزیران و بر اساس مصوبه مورخ۱۳۹۷/۰۸/۲۱ هیات امنای ان صندوق، با عنایت به سوابق و تجربیات ارزشمند جناب عالی، به موجب این حکم به عنوان عضوهیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی منصوب می شوید.

توفیق شما را در انجام وظایف محوله با رعایت اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید ازخداوند متعال مسالت می نمایم.