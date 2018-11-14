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۲۳ آبان ۱۳۹۷، ۱۸:۵۷

مدیرکل بنیاد مسکن بوشهر:

کارهای خوبی در روستاهای استان بوشهر صورت گرفته اما کافی نیست

کارهای خوبی در روستاهای استان بوشهر صورت گرفته اما کافی نیست

بوشهر - مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر گفت: کارهای خوبی در روستاهای استان بوشهر صورت گرفته اما کافی نیست.

حمید حیدری بریدی در حاشیه بازدید از روستاهای شهرستان دیلم در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: توجه به روستاها یکی از اولویت‌های مهم دولت است که در این راستا طرح‌های بسیار خوبی برای توسعه روستاها صورت گرفته است.

وی با اشاره به نگاه ویژه استاندار بوشهر به توسعه روستاها خاطرنشان کرد: پنج اولویت و نیازهای اساسی هر روستا را برای برنامه ریزی و رفع مشکلات و کاستی ها به استاندار بوشهر گزارش خواهم داد و بصورت جدی دنبال خواهم کرد.

مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر با تشریح برخی از خدمات ارائه شده در سطح روستاهای استان تصریح کرد: کارهای خوبی در سطح روستاهای استان صورت گرفته اما کافی نیست.

وی از پیگیری جدی برای رفع مشکلات روستاییان و توسعه زیرساخت‌های روستایی استان بوشهر خبر داد و اضافه کرد: برای جلب نظر مردم از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد.

بازدید از پروژه های معطل مانده و نیمه تمام، نشست با مردم و معتمدین و دهیاران و دیدار با خانواده های شاهد، ایثارگر و تحت پوشش کمیته امداد از جمله برنامه‌های این سفر بود.

کد مطلب 4458766

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