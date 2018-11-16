تصادف مرگبار در بزرگراه همت/دو سرنشین «سراتو» فوت کردند

سید جلال ملکی در گفتگو با مهر با اعلام خبر واژگونی مرگبار خودرو در بزرگراه شهید همت درباره جزئیات این حادثه اظهار کرد: ساعت ۱:۳۷ بامداد امروز واژگونی خودرو در مسیر غرب به شرق بزرگراه شهید همت، ابتدای خروجی بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری (مسیر جنوب) به سامانه ۱۲۵ اعلام شد که به سرعت آتش نشانان دو ایستگاه آتش‌نشانی به محل حادثه اعزام شدند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی تهران ادامه داد: با حضور آتش‌نشانان در محل حادثه مشاهده شد یک دستگاه خودروی سراتو با پنج نفر سرنشین مرد جوان حدوداً سی ساله به هنگام حرکت از مسیر اصلی منحرف، پس از برخورد با گاردریل و تیربرق حاشیه بزرگراه و شکستن آنها، به صورت کاملاً واژگون در محل متوقف شده است.

وی ادامه داد: پیش از رسیدن آتش‌نشانان دو نفر از سرنشینان که شدیداً بدحال بوده اما علائم حیاتی داشتند از داخل خودرو خارج شده و تحویل عوامل اورژانس شدند.

ملکی با اشاره به محبوس بودن سه نفر از سرنشینان دیگر، داخل خودرو، خاطرنشان کرد: آتش‌نشانان به سرعت عملیات را آغاز کرده، قطعات خود را برش داده، هر سه نفر را از داخل خودرو خارج کرده و تحویل عوامل اورژانس دادند که مشخص شد دو نفر از آنها به علت شدت جراحات وارده جان خود را از دست دادند همچنین سرنشین دیگر نیز به شدت مصدوم شده و برای انتقال به مراکز درمانی تحویل عوامل اورژانس شد.

سخنگوی آتش‌نشانی تهران خاطرنشان کرد: در نهایت خودرو به محل امن منتقل و در ساعت ۳:۴۶ بامداد محل حادثه تحویل عوامل پلیس راهور شد و عملیات پایان یافت.