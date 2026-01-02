مجتبی دهقانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بامداد امروز جمعه، در پی وقوع حادثه واژگونی یک دستگاه خودروی پژو پارس در بزرگراه روح‌الامین، نیروهای عملیاتی آتش‌نشانی برای امدادرسانی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: این حادثه ساعت ۳:۱۵ بامداد به سامانه ۱۲۵ اعلام شد که بلافاصله یک اکیپ عملیاتی از ایستگاه ۲۳ سازمان آتش‌نشانی به محل اعزام و عملیات امدادرسانی را آغاز کرد.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان ادامه داد: بررسی‌های اولیه نشان داد این خودرو به دلایل نامشخص از مسیر اصلی منحرف و دچار واژگونی شده است که در پی آن، دو سرنشین داخل خودرو محبوس بودند.

دهقانی تصریح کرد: آتش‌نشانان با رعایت کامل اصول ایمنی و با استفاده از تجهیزات تخصصی نجات، عملیات رهاسازی سرنشینان محبوس را انجام دادند که متأسفانه یکی از سرنشینان به دلیل شدت جراحات وارده در محل حادثه جان خود را از دست داده بود و سرنشین دیگر پس از رهاسازی، برای ادامه اقدامات درمانی تحویل عوامل اورژانس شد.

وی خاطرنشان کرد: پس از انجام عملیات نجات، ایمن‌سازی کامل محل حادثه و تحویل صحنه به عوامل انتظامی، مأموریت آتش‌نشانان پایان یافت.