سیدمحمد ناظم الشریعه در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آغاز اردوهای تیم ملی فوتسال از امروز، گفت: در این مرحله از اردو که تا روز دوشنبه ادامه دارد، ۱۵ بازیکن دعوت شده اند. سه هفته پشت سر هم به همین شکل اردو داریم و سپس عازم اسلواکی می شویم. بازیکنان لژیونر هم در اردوی آخر به تیم اضافه می شوند تا شرایطشان را زیر نظر بگیریم. کارهای سفر به اسلواکی هم انجام شده و بازیکنان هم به سفارت این کشور رفته اند.

وی درباره برگزاری بازی تدارکاتی با روسیه و اسلواکی و نحوه برگزاری این تورنمنت، تاکید کرد: ما ۱۲ آذر عازم اسلواکی می شویم و ۱۶ آذر برمی‌گردیم. روسیه زودتر از ما به اسلواکی می رود. اول روسیه و اسلواکی بازی می کنند. سپس ما با روسیه بازی می کنیم و این تیم به کشورش بر می گردد. بازی آخر هم بین اسلواکی و ایران خواهد بود.

سرمربی تیم ملی فوتسال در پاسخ به این سئوال که آیا برگزاری یک تورنمنت به این شکل مناسب است؟ یادآور شد: به هر حال برگزاری این تورنمنت بهتر از هیچی است. قزاقستان به خاطر مشکلاتی که بود حاضر نشد تورنمنت کاسپین را برگزار کند. ما روی آن تورنمنت حساب کرده بودیم. بازی با برزیل هم که لغو شد. پیگیر بودیم که تورنمنت اسلواکی برگزار شود.

ناظم الشریعه در خصوص بازیکنانی که قرار است به اسلواکی ببرد، تصریح کرد: ما بازیکنان لیگ را در اردوهای مختلف ارزیابی و به تدریج آماده ترین ها را جدا می کنیم. لژیونرها هم اردوی آخر به تیم می آیند و با ترکیبی از این نفرات به اسلواکی خواهیم رفت. بعد از اسلواکی، یک بازی هم با اسلوونی خواهیم داشت و برنامه هایمان در سال ۲۰۱۸ تمام می شود. امیدوارم سال ۲۰۱۹ با شرایط مطلوب آماده شویم.

وی در پایان در پاسخ به این سئوال که آیا محمدرضا سنگ سفیدی هم به تیم ملی دعوت شده است و اینکه چقدر از شرایطش باخبر است؟ گفت: از سنگ سفیدی خبر دارم. ظاهرا کارهای حضورش در تیم ایتالیایی قطعی شده است. او قرار است به زودی به ایران بیاید و ویزای کارش را بگیرد و مجددا به ایتالیا برود. اتفاقا در جریان حضور وی در ایتالیا بودم چرا که مسئولان آن تیم از من درباره سنگ سفیدی پرس و جو کردند. سنگ سفیدی مهره ارزشمندی است و بدون شک حضورش در ایتالیا می تواند به پیشرفتش کمک زیادی کند.