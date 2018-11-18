به گزارش خبرنگار مهر، بیست و دومین کنفرانس بین‌المللی نیچه و نیهیلیسم در روزهای ۹ و ۱۰ آوریل ۲۰۲۰ در رم، ایتالیا برگزار می‌شود.

موضوعات کنفرانس شامل نیهیلیسم، اشکال نیهیلیسم، نیهیلیسم متافیزیکی، نیهیلیسم معرفت‌شناسی، نیهیلیسم انسانی، نیهیلیسم اخلاقی، نیهیلیسم سیاسی، نیهیلیسم پست مدرن، هرج و مرج، نسبیت اخلاقی، جنبش نیهیلیسم روسی، جنبه‌های معنادار زندگی، ارزش‌ها و دانش، شکلهای معرفت‌شناختی، هستی‌شناسی و متافیزیکی نیهیلیسم، شک و تردید رادیکال، ضدبنیادگرایی و نیهیلیسم، تاریخ، قرن ۱۹، نیچه، تفسیر هایدگر از نیچه، پست مدرنیسم، نیهیلیسم و بودیسم و نیهلیسم و فرهنگ است.

علاقمندان به موضوعات فوق می‌توانند با ارسال چکیده آثار خود به آدرس https://waset.org/apply/۲۰۲۰/۰۴/Rome/ICNN?step=۲ در این کنفرانس مشارکت نمایند.

مهلت ارسال چکیده آثار تا پایان روز ۲۹ نوامبر ۲۰۱۸ است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس https://waset.org/conference/۲۰۲۰/۰۴/Rome/ICNN مراجعه گردد.