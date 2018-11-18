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۲۷ آبان ۱۳۹۷، ۱۰:۲۲

توافق «بنت» و «کاحلون» برای تعطیلی کنیست

توافق «بنت» و «کاحلون» برای تعطیلی کنیست

وزیران آموزش و دارایی رژیم صهیونیستی توافق خود را برای تعطیلی کنیست جهت برگزاری انتخابات زودهنگام در سرزمین های اشغالی اعلام کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جروزالیم پست، «موشه کاحلون» وزیر دارایی و «نفتالی بنت» وزیر آموزش اسرائیل، امروز یکشنبه با تعطیلی کنیست جهت برگزاری انتخابات زودهنگام موافقت کردند.

این دو وزیر کابینه بنیامین نتانیاهو، موافقت نخست وزیر رژیم صهیونیستی با درخواست هایشان را شرط صرفنظر از این تصمیم خوانده اند.

پیشتر بنت خواستار آن شده بود تا در پی کناره گیری «آویگدور لیبرمن» وزیر جنگ، از این سمت، نتانیاهو پست وزارت جنگ را به وی واگذار کند اما نخست وزیر رژیم صهیونیستی با این درخواست مخالفت کرده بود.

از سوی دیگر نخست وزیر رژیم صهیونیستی که با درخواستهای فزاینده از سوی اعضای کابینه ائتلافی مبنی بر برگزاری انتخابات زودهنگام مواجه شده است، روز شنبه اعلام کرد که تمایل دارد کابینه وی تا پایان دوره به فعالیت خود ادامه دهد.

بدین ترتیب، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در تلاش است تا مسئولیت انحلال کابینه کنونی و راه اندازی یک انتخابات زودهنگام را بر گردن شریک ائتلافی خود بیندازد.

کد مطلب 4461211
عبدالحمید بیاتی

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