کاهش ۳۶درصدی سوانح رانندگی فوتی در استان سمنان/ ۲۴ نفر جان باختند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ موسی بزرگی ظهر یک‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران ضمن بیان اینکه از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه ۲۴ نفر در تصادفات درون‌شهری جان باختند، ابراز داشت: این رقم سال گذشته ۳۳ نفر بود که نشان می‌دهد سوانح رانندگی درون‌شهری در استان سمنان ۳۶ درصد کاهش داشته است.

وی بابیان اینکه طی مدت مذکور حوادث رانندگی جرحی در معابر درون‌شهری ۱۷ درصد رشد داشت، اضافه کرد: در میان حوادث سهم راکبان موتورسیکلت ۳۸ درصد و عابران پیاده ۴۲ درصد است و بیشترین عامل تصادفات نیز عدم رعایت حق تقدم و نبود توجه به جلو را شامل می‌شود.

رئیس پلیس راهور استان سمنان بابیان اینکه مجموع اعمال قانون طی مدت مذکور در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳۷ درصد رشد داشته است، بیان کرد: در راستای افزایش ایمنی و حفظ جان مردم برخورد پلیس راهور با تخلفات حادثه‌ساز ۴۰ درصد رشد داشت.

بزرگی بابیان اینکه طی مدت مذکور سه سرنشین، ۹ راکب موتور سوار و ۱۰ عابر پیاده جان خود را در معابر شهری از دست دادند، تصریح کرد: در میان شهرهای استان، سمنان با ۴۶ درصد، شاهرود ۲۵ درصد و دامغان هشت درصد سهم تلفات رانندگی را به خود اختصاص دادند.

وی از وقوع یک سانحه جرحی در سمنان نیز و مصدومیت دو نفر خبر داد و اضافه کرد: این حادثه ساعت ۱:۴۰ بامداد یک‌شنبه در پی برخورد سواری پراید و رانا در شهر سمنان به وقوع پیوست که دور زدن در محل ممنوعه سواری رانا باعث مصدومیت این دو راننده خانم شد.