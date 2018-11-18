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۲۷ آبان ۱۳۹۷، ۱۶:۱۱

همراه با ظروف مرگ؛

مقبره های ۵۰۰ ساله در بولیوی کشف شد

مقبره های ۵۰۰ ساله در بولیوی کشف شد

مقبره هایی حاوی بقایای انسانی و آثار هنری قوم اینکا، متعلق به ۵۰۰ سال قبل در بولیوی کشف شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندپندنت، به گفته باستان شناسان این بقایا که در فاصله ۱۲ مایلی لاپاز کشف شده به ۱۰۰ نفر از مردم بومی تعلق دارد.

 آنها همراه ۳۰ظرف دفن شده اند که قوم اینکا آنها را در مراسم مرگ به کار می بردند.

 جدو ساگاراناگا یکی از استادان باستان شناسی  Universidad Mayor de San Andres و محقق ارشد این پژوهش می گوید: این ظروف به اینکاها تعلق دارند.

محل کشف این بقایا نزدیک شهر ویاچا است و در آن جمجمه هایی بلند قرار دارد که برای نشان دادن رتبه اجتماعی افراد کشیده شده اند.

به نظر می رسد این قبرها توسط اقوام Pacajes ساخته شده که در اواخر قرن ۱۵ میلادی از اینکاها شکست خورده اند.

این مقبره چند ماه قبل حفاری شد اما اکتشافات آن تا هفته جاری اعلام نشده بود.

به گفته ساگارناگا در این محل علاوه بر استخوان ها، ۱۵۰  شی زینتی برنزی از جمله گردنبند، دستبند، زیورآلاتی برای موهای زنان، گل سینه و دو هدبند شبیه نعل اسب کشف شده است.

این اشیا احتمالا وسایل محبوب دفن شدگان هستند.

کد مطلب 4461778
شیوا سعیدی

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