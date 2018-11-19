باید در برابر دشمنان برخوردی شدید و آفندی داشته باشیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ارتش، حجت لااسلام محمدجواد حاج علی اکبری رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه و جماعات کشور در یازدهمین همایش سراسری روحانیون ارتش جمهوری اسلامی ایران که در سازمان عقیدتی سیاسی ارتش برگزار شد، با اشاره به اهمیت ترویج سیره نبوی در سطح کشور بویژه نیروهای مسلح، گفت: روحانیت امروز در تعمیق و ترویج سیره نبوی مکلف است و باید با رفتار، کلام، کردار و شخصیت خود این رسالت عظیم را انجام دهد.

وی با بیان اینکه نماد بندگی امت در نماز جماعت نهفته است، افزود: نماز جماعت تبلور عینی وحدت جامعه اسلامی است که باید به آن توجه ویژه کرد.

حجت الاسلام حاج علی اکبری با اشاره به اهمیت توجه به سیره نبوی و تأسی از آن، عنوان کرد: سیره نبی مکرم اسلام (ص) و اهل بیت سلام الله علیهم همواره بر پایه مهر، محبت و عطوفت با امت بوده است و ما نیز باید از این عزیزان تبعیت کنیم.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه و جماعات کشور ادامه داد: پیامبر اکرم (ص) بر پایه آیه شریفه أَشِدّاءُ عَلَی الکُفّارِ رُحَماءُ بَینَهُم همواره عمل می کردند و بر همین اساس نیز ما باید در برابر تهاجم دشمنان برخوردی محکم، شدید و آفندی داشته باشیم اما با مردم و نیروها و همکارانمان در کمال اخلاق، رأفت و مهربانی باشیم.

وی با بیان اینکه نبی مکرم اسلام در کمال تواضع، محبت و انسانیت چون پدری مهربان برای امت اسلامی بودند گفت: بنیان سیره نبوی در حرکت تربیتی تبلور یافته و نقطه عزیمت آن توجه به کودکان و نوجوانان بوده است.

حجت لااسلام حاج علی اکبری تصریح کرد: پیامبر اکرم (ص) با آن درجه والایی که داشتند بدون هیچ تکلفی به کودکان سلام می دادند و با آنها در نهایت مهربانی رفتار می کردند، ما نیز باید به تأسی از ایشان بدون تکلف و متواضعانه در عرصه تبلیغ دین و هدایت جوانان گام برداریم.

وی در پایان گفت: امروز روحانیت ملبس به لباس پیامبر اکرم (ص) است و می توان گفت پرچمدار ترویج ارزش‌های اخلاقی در جامعه اسلامی است، از اینرو باید رحمت و عطوفت نبوی را در جامعه ترویج و تعمیق دهد.