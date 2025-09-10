حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالرضا پورذهبی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره اهمیت هفته وحدت و چگونگی استفاده از سیره پیامبر اسلام (ص) برای تقویت انسجام امت اسلامی، تاکید کرد: هفته وحدت یک فرصت بی‌نظیر است که مسلمانان می‌توانند با تکیه بر آموزه‌های اخلاقی پیامبر (ص) و پیروی از سیره ایشان، یکپارچگی و همبستگی خود را تقویت کنند.

وی افزود: این هفته که در تقارن دو روایت از تولد پیامبر اسلام برگزار می‌شود، زمان مناسبی است تا همگان به یاد سیره مبارک حضرت محمد (ص) بیفتند.

نماینده ولی فقیه در کردستان بیان کرد: پیامبر اسلام با ویژگی‌های منحصر به فردی همچون تواضع، محبت و سخاوت توانست در مدت کوتاهی دل‌ها را به سوی خود جلب کند و امت بزرگی را پایه‌گذاری کند که این ویژگی‌ها هنوز هم می‌تواند الگوی مناسبی برای مسلمانان باشد.

تأکید بر ویژگی‌های اخلاقی پیامبر اسلام (ص)

حجت‌الاسلام پورذهبی در ادامه به برخی از ویژگی‌های اخلاقی پیامبر اسلام اشاره کرد و گفت: یکی از ویژگی‌های بارز پیامبر اسلام، تواضع ایشان بود و پیامبر در برخورد با مردم هیچگاه خود را از آنها بالاتر نمی‌دانست و در برخورد با فقیر و غنی هیچ تفاوتی قائل نمی‌شد.

وی در کنار تواضع، محبت ویژه‌ای به مردم داشتند و این محبت، نقطه‌عطف جذب بسیاری از افراد به مکتب اسلام بود.

وی افزود: اینکه پیامبر اسلام (ص) هیچ تفاوتی میان سیاه و سفید، عرب و عجم قائل نمی‌شد، خود یکی از مهم‌ترین اصول در ایجاد وحدت میان مسلمانان بود و در واقع، ایشان به تمام انسان‌ها احترام می‌گذاشت و هیچگاه از مردم و امت خود متنفر نمی‌شد، حتی اگر رفتارهای نادرستی از آنها مشاهده می‌کرد.

نمونه‌هایی از سیره نبوی برای وحدت بیشتر مسلمانان

نماینده ولی فقیه در کردستان، یکی از برجسته‌ترین نمونه‌های اخلاقی پیامبر (ص) را بخشش ایشان به قاتل حضرت حمزه سیدالشهدا عنوان کرد و گفت: یکی از بزرگترین ویژگی‌های پیامبر اسلام این بود که در شرایطی که می‌توانست انتقام بگیرد، با بزرگواری تمام به دشمنان خود رحم می‌کرد و در نمونه‌ای از تاریخ اسلام، وقتی قاتل حضرت حمزه (ع) نزد پیامبر آمد، ایشان با برخوردی انسان‌دوستانه و بخشش، رفتار خود را با اصل مکارم اخلاق همخوان کرد.

وی افزود: این نوع رفتار پیامبر اسلام به ما نشان می‌دهد که حتی در دشوارترین شرایط، باید از اخلاق و رفتار نیکو پیروی کنیم تا بتوانیم وحدت و همبستگی را در میان مسلمانان تقویت کنیم.

نقش نهادهای مختلف در پیروی از سیره نبوی

حجت‌الاسلام پورذهبی در بخش دیگری از سخنان خود به نهادها و مسئولان جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت: امروز همه قوا و نهادها در جمهوری اسلامی باید سیره پیامبر اسلام (ص) را در رفتار خود پیاده کنند و قضات، دولتمردان، اعضای پارلمان و مجلس، باید در کنار یکدیگر با نگاه خدمتگزارانه به مردم، جامعه‌ای موفق و با وحدت پایدار بسازند.

وی تاکید کرد: پیروی از سیره نبوی نه تنها در سطح فردی، بلکه در سطح نهادها و حکومتی نیز می‌تواند اثرگذار باشد و وقتی همه قوا با هم همکاری کنند و به سیره پیامبر اسلام عمل کنند، قطعاً می‌توانیم جامعه‌ای اسلامی، متحد و پیشرفته داشته باشیم.

نماینده ولی فقیه در کردستان گفت: ما باید از هفته وحدت به عنوان فرصتی برای هم‌افزایی و نزدیک‌تر شدن دل‌های مسلمانان استفاده کنیم و این وحدت، زمانی محقق می‌شود که همگان در کنار یکدیگر به آموزه‌های پیامبر اسلام عمل کنند و از رفتارهای اخلاقی آن حضرت درس بگیرند.

وی افزود: امید است که این آموزه‌ها به‌طور عملی در زندگی روزمره مسلمانان پیاده‌سازی شود و جامعه‌ای پر از صلح و آرامش ایجاد شود چراکه تنها با پیروی از سیره پیامبر اسلام می‌توانیم به آرمان‌های بلند اسلام دست یابیم.