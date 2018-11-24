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۳ آذر ۱۳۹۷، ۹:۱۶

توسط انگلیسی ها؛

ماهواره ردیابی فعالیت های غیرقانونی در اقیانوس ها به فضا رفت

ماهواره ردیابی فعالیت های غیرقانونی در اقیانوس ها به فضا رفت

انگلیس نخستین ماهواره ساخت خود را به فضا فرستاده است. این ماهواره مجهز به یک ابزار عکاسی دقیق است که می تواند فعالیت های غیرقانونی را در اقیانوس ها بررسی کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، نخستین ماهواره رادار ساخت انگلیس به مدار زمین ارسال شد. این ماهواره اقیانوس های جهان را برای وجود هرگونه فعالیت های مجرمانه بررسی می کند.

ماهواره NovaSar که توسط شرکت Surrey Satelite Technology ساخته شده همراه یک موشک از مقر فضایی در هند به مدار زمین ارسال شد.

این ماهواره از اقیانوس های سراسر جهان عکس می گیرد و حتی می تواند برای عکاسی میان ابرهای متراکم نیز نفوذ کند. 

قابلیت مذکور برای بررسی فعالیت های غیر قانونی در بالای جنگل هایی کارآمد است که با ابر پوشیده شده اند مانند جنگل های آمازون.  همچنین از آن برای رصد لکه های نفتی، سیلاب و ردیابی فعالیت های مشکوک بارگیری و حمل دریایی استفاده می شود.

 ماهواره مذکور با سرمایه گذاری ۲۷.۵ میلیون دلاری دولت ساخته شده و می تواند در روز یا شب عکاسی کند.

کد مطلب 4466484
شیوا سعیدی

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