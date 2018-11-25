کاوشگر «اینسایت» در مریخ فرود می آید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، قرار است فردا کاوشگر InSight روی مریخ فرود بیاید. در این ماموریت قرار است برای نخستین بار بخش داخلی سیاره مورد بررسی قرار گیرد.

این کاوشگر در بخش Elysium Planitia مریخ فرود می آید تا هسته این سیاره را بررسی کند. کاوشگر مذکور مجهز به یک حسگر گرما و جرثقیل است.

طبق اعلام ناسا این کاوشگر ساعت ۸ شب به وقت گرینوویچ روی مریخ فرود می آید. کاوشگر برای فرود باید ۷ دقیقه پس از ورود به اتمسفر مریخ سرعت خود را از ۱۲۳۰۰ مایل برساعت به ۵ مایل برساعت برساند که معادل سرعت دویدن انسان است.

پیش از این نیز سازمان های فضایی مختلف ماموریت هایی به مریخ انجام داده اند اما بیشتر آنها ناموفق بوده اند. به هرحال اگر این ماموریت موفقیت آمیز باشد، کاوشگر اطلاعاتی به زمین می فرستد و به دانشمندان اجازه می دهد تا درباره نحوه تشکیل سیارات صخره ای مانند زمین در۴.۵ میلیارد سال قبل اطلاعاتی به دست آورند.