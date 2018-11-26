فرانسه و آلمان صنعت تسلیحات خود را تقویت می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه هندلز بلات، «اورزلا فون در لاین» وزیر دفاع آلمان در سخنانی با اشاره به همکاری های برلین- پاریس در حوزه مسائل امنیتی -دفاعی اظهار داشت: آلمان و فرانسه در چارچوب همکاری های دفاعی در نظر دارند با ایجاد تحول و تقویت در صنعت تسلیحات گام مهمی در مسیر تعمیق مناسبات بردارند.

وزیر دفاع آلمان همچنین خاطرنشان کرد: دولت های دو کشور باید نشست های تخصصی و ویژه ای در زمینه تقویت صنعت تسلیحات برگزار کرده و در کوتاهترین زمان ممکن مقدمات اجرایی شدن را فراهم آورند.

همکاری تسلیحاتی میان فرانسه و آلمان در حالی مطرح است که پیشنهاد تشکیل و راه اندازی ارتش واحد اروپایی هنوز به نتیجه مشخصی در میان اعضای اتحادیه اروپا نرسیده است.