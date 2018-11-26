۱۲ طرح تغذیه مصنوعی سفره های آب زیرزمینی در خراسان جنوبی اجرا شد

حسین امامی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طرح تغذیه مصنوعی یکی از برنامه های وزارت نیرو در جهت افزایش سطح آب های زیرزمینی است.

وی، تغذیه سفره های آب زیرزمینی، کنترل سیلاب و کاهش خسارات ناشی از آن، کنترل رسوب، گسترش کشاورزی در سطح منطقه و به تبع آن جلوگیری از مهاجرت را از جمله اهداف اجرای این طرح عنوان کرد.

انجام طرح مطالعاتی احداث بندزیرزمینی افین- اسفدن

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی با بیان اینکه در حال حاضر طرح تغذیه مصنوعی در دست مطالعه است، بیان کرد: این پروژه بر روی رودخانه مشکوکی در حوزه آبریز خوشاب شهرستان سربیشه با برآورد سالانه ۰.۸ میلیون متر مکعب اجرا خواهد شد.

امامی همچنین به انجام طرح مطالعاتی احداث بندزیرزمینی و انتقال آب افین- اسفدن اشاره کرد و گفت: این پروژه نیز که نوعی طرح تغذیه مصنوعی بوده در محدوده افین شهرستان زیرکوه با هدف جلوگیری از منزاعات پیرامون آب در محدوده مطالعاتی و مدیریت سیلاب، کاهش تلفات آب و جلوگیری از فرسایش های بستر رودخانه در حال مطالعه است.

۳ طرح تغذیه مصنوعی در دست اجرا است

وی با بیان اینکه طرح تغذیه مصنوعی گزیک درمیان نیز یکی دیگر از پروژه های شرکت در این بخش خواهد بود، عنوان داشت: این طرح نیز در ۱۲۰ کیلومتری شمال شرقی بیرجند، ۲۰ کیلومتری شمال شرق اسدیه و بر روی رودخانه گزیک با برآورد سالانه ۳.۸ میلیون متر مکعب در دست اجرا است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی با اشاره به اجرای طرح تغذیه مصنوعی بندان شهرستان نهبندان، عنوان داشت: این پروژه نیز در ۶۰ کیلومتری شرق نهبندان بر رودخانه بندان این شهرستان با حجم سالانه ۱.۷ میلیون مترمکعب در حال اجرا است.

امامی ادامه داد: همچنین طرح تغذیه مصنوعی آهنگران بر روی درودخانه آهنگران شهرستان زیرکوه یکی دیگر از پروژه های طرح تغذیه مصنوعی بوده که در دست اجرا قرار دارد.

وی با بیان اینکه تاکنون بالغ بر ۱۲ طرح تغذیه مصنوعی در خراسان جنوبی اجرا شده است، بیان داشت: ظرفیت سالانه این سدها بالغ بر ۱۴.۴ میلیون متر مکعب برآورد شده است.