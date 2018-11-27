صدای چهل سالگی انقلاب در تئاتر فجر به گوش خواهد رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سی و هفتمین جشنواره تئاتر فجر، بخش نمایش های رادیویی که یکی از شاخه های چهل سالگی انقلاب اسلامی در سی و هفتمین جشنواره تئاتر فجر است تنها تا دهم آذر ماه سال جاری پذیرای آثار رسیده به دبیرخانه جشنواره است.

امین رهبر مدیر بخش مسابقه نمایش رادیویی گفت: در این دوره از جشنواره صدای چهل سالگی انقلاب به گوش خواهد رسید و در قسمت موضوعات این بخش ملاک سنجش تاریخ انقلاب اسلامی است و این تاریخ در برگیرنده هر نوع نگاه و بازخوانی از انقلاب است.

وی توضیح داد: هر آنچه که به تاریخ انقلاب اسلامی، روند به وجود آمدن و مسیر حرکت آن مرتبط باشد برای ما قابل پذیرش است و اگر شرط بررسی انقلاب اسلامی در آن لحاظ شود منعی برای شرکت در جشنواره وجود نخواهد داشت؛ از زندگی شخصی یک خانواده گرفته تا قیام پانزده خرداد، انقلاب سفید، بازخوانی زندگی محمدرضا و رضا پهلوی (پهلوی شناسی)، تاریخ مشروطه، راهپیمایی ها، زندگی بزرگان انقلاب و دفاع مقدس همگی بسته به تخیل و خلاقیت نویسنده برای پرداخت درام شانس حضور در این بخش را خواهند داشت.

رهبر در پاسخ به اینکه چرا بخش دفاع مقدس در فراخوان گنجانده نشده است، عنوان کرد: با اینکه بخش دفاع مقدس هم مدنظرمان بود اما از اشاره مستقیم به آن پرهیز کردیم، چرا که آثار این طیف زیاد است و اگر اشاره مستقیمی به دفاع مقدس می کردیم ممکن بود آثار بسیاری تنها در این بخش به دبیرخانه ارسال شود و موضوع انقلاب اسلامی به حاشیه می رفت اما دفاع مقدس هم یکی از شاخصه های مهم انقلاب است و حضور آثاری با این مضمون در این بخش پذیرفته است.

وی درباره تفاوت بخش رادیویی امسال با چند دوره قبل و ویژگی های آن اظهار کرد: در سال های پیشین شکل دیگری از بخش رادیویی در فجر بوده اما آنچه که در آن سال ها و به اسم رادیو-تئاتر اتفاق می افتاده با آنکه قرار بوده است تلفیقی از رادیو و تئاتر باشد در غالب اوقات شکل ابتری از این ۲ شکل بود و گاهی شخصیت ها از کسوت صداپیشگی خارج شده و به بازیگری می پرداختند، این بی شکلی سبب آشفتگی فضا شده بود، برای رفع این آشفتگی در این دوره با مشورت دبیر جشنواره، مدیر هنرهای نمایشی رادیو و رادیو نمایش بر آن شدیم تا آثار راه یافته به بخش جشنواره در اجرای صحنه ای خود با موسیقی، افکت و تهیه کنندگی به شیوه رادیو به نمایش درآمده و به جای استفاده از تکنیک های تئاتری مانند گریم، نور، حرکت روی صحنه و طراحی لباس، از تکنیک های رادیویی بهره ببرند و به شیوه ای اجرا شوند که گویی صحنه تئاتر، استودیوی ضبط صداست و تماشاچیان با بستن چشم خود احساس کنند در حال گوش کردن به رادیو بوده و چیزی را از دست ندهند.

مدیر بخش مسابقه نمایش رادیویی توضیح داد: نمایش ها پس از ارزیابی و ورود به جشنواره به صورت زنده اجرا می شوند و تماشای آن برای عموم آزاد خواهد بود، علاوه بر این نمایش های برگزیده در صورت رعایت قواعد و مقررات از رادیو پخش خواهند شد در ضمن محمدرضا قربانی مدیر رادیو نمایش و مدیرکل هنرهای نمایشی رادیو درباره همکاری با شرکت کنندگان برای ضبط آثار قول همکاری داده تا در صورت امکان هزینه های شرکت کنندگان کاهش یابد.

رهبر درباره بند اول شرایط نمایش رادیویی فراخوان گفت: دلیلِ آوردن چنین بندی با مضمون «شرکت در مسابقه برای تمامی هنرمندان عرصه نمایش های رادیویی آزاد است» آن بود که بسیار پیش می آید که هنرمندان رادیو با این پرسش رو به رو می شوند که آیا می توانند با آثار پخش شده شان در رادیو در جشنواره شرکت کنند یا خیر، چراکه این آثار ۲ صاحب اثر دارد، مالک معنوی و حقوقی که رادیو یا مرکز صدا و سیماست و مالک هنری اثر که کارگردان است، این بند برای آن لحاظ شده که مالکان هنری آثار بدانند در صورت ارایه اجازه کتبی از رادیو یا مرکز صدا و سیمای تابعه حضور آن نمایش در جشنواره بلامانع است.

وی در پایان اظهار کرد: به دلیل اینکه پس از مدت ها نمایش رادیویی به بخش های اصلی جشنواره تئاتر فجر بازگشته به همین سبب هیچ محدودیتی برای زمان ساخت اثر و تعداد جشنواره هایی که اثر در آن شرکت کرده وجود ندارد و تنها شاخص ما استانداردهای اعلامی در فراخوان است.