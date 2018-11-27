به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه، فیلمبرداری سریال کمدی نمایش خانگی «سال‌های دور از خانه» به کارگردانی مجید صالحی به شمال تهران رسیده و هادی کاظمی در نقش امیریل زهره‌خانی بازی خود را آغاز کرده است.

امیریل زهره‌خانی در کنار خنجری ۲ کاراکتر اصلی سریال کمدی «سال‌های دور از خانه» هستند و خراب‌کاری‌های آنها را پس از پایان دوره سربازی، روایت می‌کند.

«سال‌های دور از خانه» نخستین اسپین‌آف‌ ایرانی است که از روی مجموعه «شاهگوش» ساخته می‌شود. اسپین‌آف یا سریال جانبی در صنعت فیلم و سریال‌سازی به اثری گفته می‌شود که برگرفته از یک فیلم یا سریال دیگر باشد. اسپین‌آف جزییات بیشتر از یک اثر مانند موضوعات، تمرکز بر کاراکترها، داستان‌های پیش و پس از داستان اصلی را روایت کند.

احمد مهرانفر و هادی کاظمی بازیگران نقش خنجری و زهره و آزیتا حاجیان، احسان کریمی، گیتی قاسمی، حدیث میرامینی، آزاده زارعی، مهرناز بیات، علیرضا استادی، میرطاهر مظلومی، محمدرضا عقدایی، علی نظری، یدالله شادمانی، خسرو احمدی، علی عامل هاشمی، بهنام شرفی، مهدی صباغی، سیاوش چراغی‌پور و مسعود روشن‌پژوه دیگر بازیگران اصلی این سریال کمدی هستند.

برخی از عوامل تولید سریال «سال‌های دور از خانه» عبارتند از کارگردان: مجید صالحی، تهیه‌کننده: محمدحسین قاسمی، نویسندگان: امیرحسین قاسمی و احمد مهرانفر، دستیار کارگردان و برنامه‌ریز: روزبه سجادی حسینی، مشاور کارگردان: محمد فاضلی، مدیر تولید: بهزاد هاشمی، مدیر فیلمبرداری: فرشاد محمدی، تدوین: سیامک مهماندوست، موسیقی: امیر توسلی، طراح صحنه: حجت اشتری، طراح لباس: جهانگیر میرزاجانی، طراح چهره‌پردازی: عظیم فراین، صدابرداران: عباس رستگارپور و امید عاشوری، صداگذار: علیرضا غفاری‌نژاد، طراح جلوه‌های ویژه میدانی: ارشا اقدسی، طراح جلوه‌های ویژه بصری: فرید ناظر فصیحی، مدیر تدارکات: مهدی عباسی پور، کارگردان فیلم پشت صحنه: حامد صفایی، عکاس: علیرضا خطیبی، مدیر روابط عمومی: سیدمحمدصادق لواسانی، مدیر تبلیغات: حامد بارئی طبری.