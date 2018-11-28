گشایش گذرگاه کرتارپور فرصتی برای ازسرگیری مذاکرات هند-پاکستان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جیو نیوز، «شاه محمود قریشی» وزیر امور خارجه پاکستان ضمن اشاره به بازگشایی گذرگاه مرزی مشترک بین هند و پاکستان موسوم به کرتارپور اعلام کرد که گشایش این گذرگاه مرزی می تواند راهی برای از سرگیری مذاکرات دهلی و اسلام آباد باشد.

وی افزود بازگشایی این گذرگاه مرزی ضمن ایجاد فرصتی برای کم کردن فاصله ها و نزدیک شدن دو کشور می تواند زمینه نشست های دوجانبه بین طرفین را برقرار سازد.

وزیر امور خارجه پاکستان همچنین گفت که جنگ بین هند و پاکستان به عنوان دو قدرت هسته ای به منزله خودکشی است و هیچ راه حلی جز مذکرات بین طرفین وجود ندارد.

وی افزود که برای ایجاد ایجاد گذرگاه مرزی کرتارپور بین هند و پاکستان هیچ فشار بیرونی بر پاکستان وارد نبود این اقدام به پیشنهاد «عمران خان» نخست وزیر پاکستان، صورت گرفت.

وزیر خارجه پاکستان در ادامه گفت که عمران خان ضمن تاکید بر ایجاد ثبات و امنیت در منطقه معتقد است که جنگ راه حل اختلافات بین هند و پاکستان نیست.

قریشی همچنین در ادامه گفت که گشایش گذرگاه مرزی کرتاپور علاوه بر افزایش رفت و آمد بین مردم دو کشور و بهبود روابط، خرسندی پیروان سیک در هند و پاکستان و حتی سیکهای خارج از آسیای جنوبی را درپی خواهد شد.

پیروان کیش «سیک» از سراسر جهان هر سال برای برگزاری جشن سالروز تولد «گورو نانک» بنیانگذار و نخستین «گرو» یا معلم این کیش به پاکستان سفر می کنند. امسال، مصادف با پانصد و پنجاهمین سالروز تولد «گورو نانک» پیروان این کیش، از هند نیز برای حضور در جشن های سالروز تولد وی به پاکستان سفر کردند.

پیش از این، پاکستان در اقدامی که به عنوان حسن نیت برای بهبود روابط دو کشور خوانده شد، به دهلی نو پیشنهاد داد که گذرگاه مرزی کرتارپور مشترک بین پاکستان و هندوستان و در نزدیکی «ناروال» برای پیروان این کیش بازگشایی شود؛ این پیشنهاد از سوی دولت دهلی نو در جلسه ای با حضور «ناندرا مودی» نخست وزیر هند مورد استقبال و موافقت قرار گرفت.

دولت پاکستان این اقدام را گام و اقدامی قابل توجه در مسیر بهبود روابط دوجانبه خواند.