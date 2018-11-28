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۷ آذر ۱۳۹۷، ۱۷:۱۱

رئیس پلیس راه استان مرکزی:

حوادث رانندگی جاده ای در استان مرکزی ۲ تن را به کام مرگ فرستاد

حوادث رانندگی جاده ای در استان مرکزی ۲ تن را به کام مرگ فرستاد

اراک- رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مرکزی گفت: بر اثر وقوع دو حادثه رانندگی جاده ای در محورهای استان مرکزی، دو نفر در دم جان باختند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه پلیس، ایرج کهریزی اظهار داشت: این حوادث در مسیرهای شازند به نورآباد و آزاد راه ساوه - تهران رخ داده است.

وی بیان کرد: حادثه مسیر شازند بر اثر برخورد یک دستگاه وانت پیکان با یک دستگاه خودروی پراید در کیلومتر چهار این جاده به سمت نورآباد به وقوع پیوست که در پی آن راننده پراید به علت شدت جراحات وارده فوت کرد.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مرکزی، علت وقوع این حادثه را انحراف به چپ خودروی پراید نسبت به وانت پیکان اعلام کرد.

کهریزی افزود: حادثه رانندگی آزادراه ساوه - تهران نیز بامداد امروز(چهارشنبه) در کیلومتر ۶۷ این مسیر بر اثر برخورد یک دستگاه کامیون ایسوزو با یک دستگاه کامیون بنز رخ داد که در پی آن راننده کامیون ایسوزو جان سپرد.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مرکزی بیان کرد: کارشناسان حاضر در صحنه علت وقوع این حادثه را توجه نکردن راننده کامیون ایسوزو به جلو ناشی از خستگی و خواب آلودگی گزارش کرده اند.

کد مطلب 4470909

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