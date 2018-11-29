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۸ آذر ۱۳۹۷، ۹:۵۰

امضای تفاهمنامه سینمایی بین ایران و سوریه

امضای تفاهمنامه سینمایی بین ایران و سوریه

دبیر جشنواره «فیلم مقاومت» در حاشیه امضای تفاهمنامه همکاری با رییس سازمان سینمایی سوریه بیان کرد تمایل فیلمسازان سوری به موضوع مقاومت حائز اهمیت است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، تفاهمنامه همکاری بین دبیر جشنواره «مقاومت» و رییس سازمان سینمایی سوریه با حضور محمد خزاعی دبیر جشنواره فیلم «مقاومت»، محمد حبیبی رییس بنیاد روایت فتح و رییس شورای سیاستگذاری جشنواره، حسین صابری مدیر عامل انجمن سینمای دفاع مقدس، مراد شاهین رییس سازمان سینمایی سوریه، عوض قدور بازیگر کارگردان و منتقد سوری در هتل آزادی امضا شد.

در ابتدای این نشست محمد خزاعی گفت: خوشحالیم که حضور پررنگ سینمای سوریه را در این دوره از جشنواره می بینیم. من از نزدیک و از سال های قبل آشنایی با سینمای سوریه و آثارشان داشتم، چرا که کار اصلی من تهیه کنندگی سینما است.

وی ادامه داد: امروز ما یک جبهه فرهنگی مشترک هستیم که منحصر به لبنان، سوریه و عراق نمی شود. اگر اتفاقات خوبی در بین فیلمسازان دنیا رخ دهد، به عنوان واژه بیداری فرهنگی از آن یاد می کنیم که توجه جدی به مضامین مقاومت و جریان ضدصهیونیستی دارد.

در ادامه این نشست مراد شاهین گفت: به دلیل روابط خوب و نزدیک میان ایران و سوریه حضور کشور سوریه در این جشنواره طبیعی است و مثل این روابط را در دنیا نداریم. سینمای ایران  نقش بزرگی در بیداری و فرهنگسازی در منطقه دارد. سینمای ایران پیشرو است و حرف اول را می زند و دارای تجربه های زیادی  است که تمایل داریم از آن استفاده کنیم و ما هم پخش کننده این تجربه ها باشیم و پیام خود را که همان تربیت کردن یک نسل مقاوم است به دنیا برسانیم.

وی تاکید کرد: امیدوارم این همکاری ها ادامه داشته باشد و پیام مقاومت را از طریق  سینما به دنیا منتقل کنیم.

مراد شاهین در پایان گفت: ما از طریق این همکاری ها می توانیم پیام خود را به آزادی خواه های جهان برسانیم.

کد مطلب 4471233

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