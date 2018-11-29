امضای تفاهمنامه سینمایی بین ایران و سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، تفاهمنامه همکاری بین دبیر جشنواره «مقاومت» و رییس سازمان سینمایی سوریه با حضور محمد خزاعی دبیر جشنواره فیلم «مقاومت»، محمد حبیبی رییس بنیاد روایت فتح و رییس شورای سیاستگذاری جشنواره، حسین صابری مدیر عامل انجمن سینمای دفاع مقدس، مراد شاهین رییس سازمان سینمایی سوریه، عوض قدور بازیگر کارگردان و منتقد سوری در هتل آزادی امضا شد.

در ابتدای این نشست محمد خزاعی گفت: خوشحالیم که حضور پررنگ سینمای سوریه را در این دوره از جشنواره می بینیم. من از نزدیک و از سال های قبل آشنایی با سینمای سوریه و آثارشان داشتم، چرا که کار اصلی من تهیه کنندگی سینما است.

وی ادامه داد: امروز ما یک جبهه فرهنگی مشترک هستیم که منحصر به لبنان، سوریه و عراق نمی شود. اگر اتفاقات خوبی در بین فیلمسازان دنیا رخ دهد، به عنوان واژه بیداری فرهنگی از آن یاد می کنیم که توجه جدی به مضامین مقاومت و جریان ضدصهیونیستی دارد.

در ادامه این نشست مراد شاهین گفت: به دلیل روابط خوب و نزدیک میان ایران و سوریه حضور کشور سوریه در این جشنواره طبیعی است و مثل این روابط را در دنیا نداریم. سینمای ایران نقش بزرگی در بیداری و فرهنگسازی در منطقه دارد. سینمای ایران پیشرو است و حرف اول را می زند و دارای تجربه های زیادی است که تمایل داریم از آن استفاده کنیم و ما هم پخش کننده این تجربه ها باشیم و پیام خود را که همان تربیت کردن یک نسل مقاوم است به دنیا برسانیم.

وی تاکید کرد: امیدوارم این همکاری ها ادامه داشته باشد و پیام مقاومت را از طریق سینما به دنیا منتقل کنیم.

مراد شاهین در پایان گفت: ما از طریق این همکاری ها می توانیم پیام خود را به آزادی خواه های جهان برسانیم.