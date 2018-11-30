سنای آمریکا اقدامات روسیه در تنگه «کرچ» را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هیل، مجلس سنای آمریکا با تصویب قطعنامه ای اقدامات روسیه در تنگه «کرچ» را محکوم کرد.

بر اساس این گزارش، سنای آمریکا در قطعنامه خود «از اعضای جامعه بین الملل خواسته است تا در برابر اقدامات روسیه در تنگه کرچ به مخالفت بپردازند».

گفتنی است، جنگنده های روسیه یکشنبه هفته جاری به کشتی های اوکراینی در نزدیکی تنگه «کرچ» در دریای آزوف به دلیل ورود غیر قانونی به آبهای روسیه هشدار داده و تعدادی از خدمه ۳ کشتی متعلق به نیروی دریایی اوکراین را بازداشت کردند.

۳ کِشتی مذکور حامل ۲۴ نظامی اوکراین از جمله ماموران سازمان امنیت این کشور بودند که بر اساس اطلاعات سازمان امنیت روسیه این اقدام را هماهنگ می کردند.