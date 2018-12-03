به گزارش خبرنگار مهر، حسن احمدی ظهر دوشنبه در جلسه بازآفرینی شهری که در محل فرمانداری ویژه بروجرد برگزار شد با اشاره به تخصیص ۴۶ میلیارد تومان تسهیلات نوسازی بافت های فرسوده به لرستان، اظهار داشت: قرار است از این اعتبار، ۳۰ الی ۴۰ درصد به شهرستان بروجرد اختصاص پیدا کند.

وی، تصریح کرد: هدف این است که در لرستان به دو هزار و ۳۰۰ واحد مسکونی تسهیلاتی در غالب نوسازی بافت های فرسوده اختصاص گیرد.

مدیرکل دفتر بازآفرینی وزارت راه و شهرسازی، ادامه داد: تسهیلات ۴۶ میلیاردی با نرخ ۹ درصد برای ساخت، نوسازی و احیاء بافت های فرسوده به مردم لرستان اختصاص داده شده است و همچنین ۴۳ میلیارد تومان برای ساخت محلات هدف استان تخصیص داده می شود.

احمدی، گفت: در حال حاضر هفت محله «دره قریب»، «دودانگه» و ... در بروجرد شناسایی شده است که امید است با این اعتبارات مشکلات آنها حل شود.

وی با بیان اینکه اینگونه اعتبارات نقشی اهرمی دارند، اظهار داشت: دولت به تنهایی نمی تواند بافت های فرسوده را احیا کند بلکه دستگاه های اجرایی و ستاد بازآفرینی شهری لرستان هم باید پای کار بیایند.

مدیرکل دفتر بازآفرینی وزارت راه و شهرسازی، تاکید کرد: در حال حاضر اولویت با پروژه هایی است که پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد دارند و امید است با تکمیل این پروژه ها شاهد تحول در سطح بازآفرینی شهری در استان باشیم.

احمدی با اشاره به امامزاده «جعفر(ع) » بروجرد نیز، ادامه داد: در این راستا طرحی تهیه شده است که در استان در رابطه با آن بحث شده است، قرار شده مشاور طرح از منطقه بازدید کند، تملک پیچیدگی های خود را دارد قرار است طرح را ارائه داده تا مصوب شود و امید است در این زمینه نیز اتفاقات خوبی بیفتد.