  1. بین الملل
  2. آسیای غربی
۱۶ آذر ۱۳۹۷، ۱۲:۳۴

افغانستان حمله تروریستی چابهار را محکوم کرد

افغانستان حمله تروریستی چابهار را محکوم کرد

وزارت خارجه افغانستان حمله تروریستی روز گذشته چابهار را محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت خارجه جمهوری اسلامی افغانستان، حمله تروریستی در شهر چابهار جمهوری اسلامی ایران را به شدت محکوم کرد.

افغانستان که به خاطر مبارزه با هراس افکنی، قربانی های زیادی را متحمل شده، باور دارد که تروریسم غیر قابل تفکیک و دشمن مشترک جامعه بشری است.

دولت جمهوری اسلامی افغانستان با اظهار همدردی و تسلیت به مردم و دولت کشور دوست جمهوری اسلامی ایران به خاطر جان باختن و مجروح شدن شماری از شهروندان این کشور، بار دیگر بر ضرورت همبستگی و همکاری نزدیکتر کشورها در مبارزه با این دشمن مشترک تأکید می ورزد.

کد مطلب 4478271

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها