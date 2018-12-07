عمران خان: پاکستان دیگر تفنگدار اجاره ای آمریکا نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، «عمران خان» نخست وزیر پاکستان در گفتگو با واشنگتن پست با تاکید بر اینکه کشورش به دنبال رابطه مناسب با آمریکا است، خطاب به دونالد ترامپ گفت که کشورش دیگر نیرو یا تفنگدار اجاره ای آمریکایی ها نیست.

این اظهارات در حالی بیان می شوند که روابط آمریکا و پاکستان به شدت پرتنش شده اما با این حال دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خواستار مشارکت اسلام آباد در فرایند صلح افغانستان شده است.

عمران خان درباره جنگ لفظی با ترامپ در توئیتر، گفت: این جنگ توئیتری نبود بلکه هدف آن درست نشان دادن محاسبات درست درخصوص نحوه همکاری میان دو کشور بود. تبادل جملات در پاسخ به توئیت ترامپ به این دلیل بود که به دلیل سیاست های آمریکا درخصوص رویکرد نظامی در افغانستان، همواره متهم شناخته شدیم.

نخست وزیر پاکستان با رد ادعاهای آمریکا مبنی بر وجود پناهگاه های طالبان در خاک پاکستان، گفت: بارها از طرف آمریکایی خواسته ایم که اگر مدرکی دال بر وجود این پناهگاه ها در پاکستان در اختیار دارند، آن را ارائه دهند. نوار مرزی پاکستان و افغانستان از بیشترین میزان نظارت برخوردار است، از سوی دیگر آمریکا نیز از فناوری ماهواره و هواپیماهای بدون سرنشین برخوردار است که به کمک آن می توان افرادی را که در مرزها تردد می کنند، مشاهده کرد.

عمران خان تاکید کرد: برقراری صلح و ثبات در افغانستان به نفع پاکستان است و برای این هدف از هیچ تلاشی دریغ نخواهیم کرد. حرف زدن درخصوص اعمال فشار بر طالبان بسیار آسان تر از انجام دادن آن است، اما باید این موضوع را در ذهن داشته باشیم که در حال حاضر ۴۰ درصد از خاک افغانستان خارج از کنترل دولت کابل است.