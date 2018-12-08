انتشار جدیدترین تیزر «خانه برناردا آلبا»

به گزارش خبرگزاری مهر، تیزر جدید نمایش «خانه برناردا آلبا» به کارگردانی علی رفیعی که توسط سیاوش حسین زاده ساخته شده، همزمان با هفته اول اجرای این اثر نمایشی، منتشر شد.

«خانه برناردا آلبا» از روز چهارشنبه ۱۴ آذر اجرای عمومی خود را در تالار وحدت آغاز کرده است.

در این اثر نمایشی رویا تیموریان، مریم سعادت، مائده طهماسبی، نسرین درخشان زاده، پریسا صبوری نژاد، ریحانه سلامت، یلدا عباسی، سارا رسول زاده، مرضیه بدرقه، ساناز روشنی، فرزانه زینتی، ساناز نجفی، ستاره بذرافشان، زهره رمضانی و مصطفی ساسانی گروه بازیگران علی رفیعی را تشکیل داده اند.

فروش بلیت نمایش «خانه برناردا آلبا» از طریق سامانه «ایران نمایش» www.irannamayesh.com انجام می شود.