هوای قم طی ۲ روز آینده بارانی است

محمدجواد ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: هوای امروز قم نیمه ابری تا ابری در برخی نقاط همراه با بارش پراکنده باران و در ارتفاعات بارش‌ها به صورت برف و همراه با وزش باد نسبتا شدید خواهد بود.

وی گفت: هوای قم در روز یکشنبه نیمه ابری تا ابری در برخی نقاط بارش پراکنده باران و در ارتفاعات بارش برف و در برخی ساعات وزش باد وجود خواهد داشت.

کارشناس هواشناسی استان قم عنوان کرد: هوای قم در روز دوشنبه کمی تا قسمتی ابری در برخی ساعات همراه با وزش باد است.

وی بیان کرد: حداقل دمای هوای قم در روز شنبه سه درجه و حداکثر دمای هوا ۱۵ درجه، حداقل دمای هوای قم روز یکشنبه ۲ درجه و حداکثر ۱۵ درجه و حداقل دمای هوای در روز دوشنبه یک درجه و حداکثر ۱۴ درجه خواهد بود.

ترابیان گفت: سرعت وزش باد در روز شنبه بین ۳۵ تا ۵۰ کیلومتر بر ساعت با جهت غربی، در روز یکشنبه بین ۳۰ تا ۴۵ کیلومتر بر ساعت و در روز دوشنبه بین ۲۰ تا ۳۵ کیلومتر بر ساعت با جهت جنوب غربی خواهد بود.

وی اظهار کرد: میزان بارندگی در روز پنج‌شنبه و جمعه در شهرک شکوهیه ۹ و هشت دهم میلی متر، شهر قم هفت و هشت دهم میلی‌متر، سلفچگان ۹ و هفت دهم میلی‌متر، دستجرد ۱۵ و ۲ دهم میلی‌متر، جعفریه هفت و ۲ دهم میلی‌متر و قنوات ۶ و یک دهم میلی‌متر بوده است.