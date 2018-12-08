چین سفیر کانادا را احضار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت خارجه چین امروز شنبه سفیر کانادا در این کشور را احضار کرد.

بر اساس این گزارش، این رویداد به منظور اعلام «اعتراض شدید» پکن به اقدام کانادا در بازداشت مدیر ارشد شرکت فناوری دیجیتال «هوآوی» به انجام رسیده و به دیپلمات کانادائی تأکید شده است که چنین اقداماتی دارای تبعات زیادی برای اوتاوا خواهد بود.

این در حالیست که یکی از مقامات بلندپایه دولت آمریکا دیروز جمعه مدعی شده بود که کاخ سفید پیش از بازداشت یکی از مدیران ارشد شرکت فنآوری دیجیتال «هوآوی» به اتهام نقض تحریمهای آمریکا علیه تهران، بارها به این شرکت هشدار داده بود.

«لری کادلو» مدیر «شورای اقتصاد ملی» کاخ سفید روز جمعه در گفتگو با شبکه خبری سی ان بی سی گفت: «ما از مدتها پیش درباره نقض تحریمهای ایران به آنها [شرکت هوآوی] هشدار داده ایم».

گفتنی است که دستگیری «منگ وانژو» مدیر ارشد مالی شرکت هوآوی به اتهام نقض تحریمهای واشنگتن علیه تهران که توسط مقامات دولت کانادا در شهر ونکوور صورت گرفت، با خطر پیچیده تر شدن مناقشه تجاری کنونی میان آمریکا و چین همراه است؛ آنهم در شرایطی که «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا و «شی جین پینگ» همتای چینی وی شنبه گذشته بر سر یک آتش بس تجاری ۹۰ روزه توافق کردند تا طی این مدت، اختلافات خود را حل و فصل نمایند.

لری کادلو در تلاش برای کم اهمیت جلوه دادن تأثیر منفی این بازداشت بر روابط تجاری آمریکا و چین مدعی شد که دستگیری «منگ وانژو» مدیر ارشد مالی هوآوی موضوعی جداگانه است که بر مذاکرات اقتصادی دو طرف تأثیری ندارد!

اوایل سال جاری میلادی نیز وزارت بازرگانی آمریکا خرید قطعات ساخت آمریکا را برای شرکت «زد تی ای» دومین تولیدکننده بزرگ تجهیزات مخابراتی در چین ممنوع کرد. مقامات فدرال آمریکا مدعی شدند که شرکت مذکور تحریمهای آمریکا علیه ایران و کره شمالی را نقض کرده است؛ ادعایی که سبب شد این شرکت چینی «فعالیتهای مهم عملیاتی» خود را برای مدت زمانی متوقف سازد.

گفتنی است که خانم منگ قرار بود روز جمعه و پیش از استرداد به آمریکا در دادگاهی در ونکوور حضور یابد. دولت چین خواستار آزادی فوری این تبعه چین شده است و بازداشت وی را «نقض فاحش حقوق بشر» می داند.

روزنامه «گلوب اند مِیل» روز چهارشنبه گزارش داد که دولت کانادا مدیر ارشد مالی شرکت فناوری و چندملیتی «هوآوی» را به ظنِ نقض تحریمهای آمریکا علیه ایران و جهت استرداد به دولت آمریکا، در شهر ونکوور بازداشت کرده است.

این روزنامه به نقل از سخنگوی وزارت دادگستری کانادا گزارش داد که «مِنگ وانژو» که یکی از معاونان هیأت مدیره و دختر بنیانگذار این شرکت است، روز یکم دسامبر بازداشت شده و قرار است روز جمعه در جلسه دادگاه حضور یابد.