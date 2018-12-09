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۱۸ آذر ۱۳۹۷، ۱۰:۴۰

ماده زیستی برای احیای پوست ابداع شد

ماده زیستی برای احیای پوست ابداع شد

محققان چینی یک ماده زیستی ابداع کرده اند که به احیای پوست، درمان زخم و جلوگیری از عفونت کمک می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، دانشمندان چینی یک ماده «قابل تجزیه زیستی»  و «زیست فعال» ابداع کرده اند که فرایند درمان زخم و احیای پوست را سرعت می بخشد.

در سوختگی های وسیع ، عفونت های میکروبی و دیابت، زخم های پوستی به سختی درمان می شوند. از سوی دیگر زخم های قدیمی درد زیادی دارند و هزینه های درمانی بیماران را بیشتر می کنند. به همین دلیل مواد زیستی که بتوانند فرایند درمان زخم را تسهیل کنند و قابلیت ضدعفونی داشته باشند، بسیار کارآمد خواهند بود.

درهمین راستا محققان دانشگاه Xi an Jiaotong در چین نوعی ماده آنتی باکتریال بیولوژیکی را شبیه سازی کرده اند که می تواند به فرایند احیای پوست کمک کند.

 این ماده قابلیت ارتجاعی و سازگاری زیستی خوبی دارد. به همین دلیل می تواند از عفونت های باکتریایی مقاوم به داروها جلوگیری کند.

 در آزمایش هایی که روی موش ها انجام شده، این ماده فرایند درمان زخم را  ارتقا داد و در نهایت به احیای بافت پوست منجر شد.

این ماده زیستی را می توان به عنوان یک پانسمان چند کاره برای درمان زخم، احیای پوست و درمان عفونت به کار برد.

تحقیق مذکور درJournal ACS Nano منتشر شده است.

کد مطلب 4479928
شیوا سعیدی

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