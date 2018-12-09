نشست «عربستان سعودی در یک دهه آینده» برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست «عربستان سعودی در یک دهه آینده» به همت کانون اندیشه جوان برگزار می شود.

در این نشست که روز دوشنبه ۱۹ آذرماه ساعت ۱۴ در سالن اجتماعات کانون اندیشه جوان برگزارخواهد شد، حسین صادقی، عباس خامه یار و هادی محمدی به بررسی وضعیت عربستان سعودی در یک دهه آینده خواهند پرداخت.

عباس خامه یار دارای دکترای علوم سیاسی از دانشگاه بیروت می باشد. از سوابق کاری وی می توان به ریاست اداره غرب آفریقا وزارت امورخارجه، وابسته فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در لبنان، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در قطر و کویت، معاون بین الملل سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و سردبیری روزنامه "الوفاق"، مجله " الوحده" و مجله " التوحید " اشاره کرد.

حسین صادقی، آخرین سفیر جمهوری اسلامی ایران در عربستان سعودی تا قبل از قطع روابط بود. وی سابقه سفارت در کویت و امارات متحده عربی را نیز در کارنامه کاری خود دارد. صادقی سه دوره مدیرکل خلیج فارس وزارت امور خارجه بوده و قبل از انتصاب به سمت جدید نیز مشاور وزیر امور خارجه بوده است.

هادی محمدی استاد دانشگاه، تحلیل‌گر و کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا می باشد که از وی کتاب ها و مقالات متعددی در زمینه سیاست خارجی و مسائل منطقه‌ای منتشر شده است.

کانون اندیشه جوان از همه علاقه‌مندان برای حضور در این نشست دعوت به عمل می‌آورد.

مکان: تهران، خیابان وصال شیرازی،بالاتر از خیابان طالقانی، کوچه دکتر فرهنگی (بهنام). پلاک ۱۹