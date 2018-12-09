اهدای نشان تهران به پژوهشگران برتر حوزه تهران پژوهی

به گزارش خبرگزاری مهر، پنجمین جشنواره پژوهشی جایزه تهران با هدف تجلیل و تکریم از تهران پژوهان، ایجاد انگیزه علمی پژوهشی و گسترش دانش در این رشته برگزار می شود.

مهرشاد کاظمی دبیر جشنواره جایزه تهران گفت: در پنجمین جشنواره پژوهشی جایزه تهران همچون ادوار گذشته به پژوهشهای برتر انجام شده در موضوعات فرهنگی، هنری، اجتماعی، تاریخی، میراث فرهنگی، شهر و شهرسازی، محیط زیست در طول سالهای ۹۶ و ۹۷ ، نشان تهران اهدا خواهد شد.

معاون فرهنگی و رسانه ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران خاطرنشان کرد: این جشنواره در حوزه های کتاب، فیلم، عکس، رسانه، تئاتر، پیشکسوتان، ناشر فعال، خبرنگار فعال، فعال میراث، فعال محیط زیست، پایان نامه های دانشگاهی، گردشگری برگزار می شود و امیدواریم با محتوای آثار تولیدی در این حوزه ها برای نهادینه سازی فرهنگ و رفتارهای بهینه به عنوان سرمایه های اجتماعی و انسانی گام موثری برداریم.

لازم به ذکر است این جشنواره توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران با همکاری سازمان زیباسازی شهرداری تهران، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، موزه ملی ایران، شهرداری منطقه ۱۱، کاخ موزه گلستان ، شورای اسلامی شهر تهران، خانه تهران پژوهان، بنیاد فارابی، خانه کتاب، اداره کل مطالعات امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران در هفته نخست دیماه مصادف با هفته پژوهش برگزار خواهد شد.