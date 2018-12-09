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۱۸ آذر ۱۳۹۷، ۱۳:۱۸

اهدای نشان تهران به پژوهشگران برتر حوزه تهران پژوهی

اهدای نشان تهران به پژوهشگران برتر حوزه تهران پژوهی

پنجمین جشنواره پژوهشی جایزه تهران در بخش های مختلف پژوهشی، هنری، تاریخی، فرهنگی اجتماعی، میراث فرهنگی و شهرسازی در دیماه سال جاری برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، پنجمین جشنواره پژوهشی جایزه تهران با هدف تجلیل و تکریم از تهران پژوهان، ایجاد انگیزه علمی پژوهشی و گسترش دانش در این رشته برگزار می شود.

مهرشاد کاظمی دبیر جشنواره جایزه تهران گفت: در پنجمین جشنواره پژوهشی جایزه تهران همچون ادوار گذشته به پژوهشهای برتر انجام شده در موضوعات فرهنگی، هنری، اجتماعی، تاریخی، میراث فرهنگی، شهر و شهرسازی، محیط زیست در طول سالهای ۹۶ و ۹۷ ، نشان تهران اهدا خواهد شد.

معاون فرهنگی و رسانه ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران خاطرنشان کرد: این جشنواره در حوزه های کتاب، فیلم، عکس، رسانه، تئاتر، پیشکسوتان، ناشر فعال، خبرنگار فعال، فعال میراث، فعال محیط زیست، پایان نامه های دانشگاهی، گردشگری برگزار می شود و امیدواریم با محتوای آثار تولیدی در این حوزه ها برای نهادینه سازی فرهنگ و رفتارهای بهینه به عنوان سرمایه های اجتماعی و انسانی گام موثری برداریم.

لازم به ذکر است این جشنواره توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران با همکاری سازمان زیباسازی شهرداری تهران، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، موزه ملی ایران، شهرداری منطقه ۱۱، کاخ موزه گلستان ، شورای اسلامی شهر تهران، خانه تهران پژوهان، بنیاد فارابی، خانه کتاب، اداره کل مطالعات امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران در هفته نخست دیماه مصادف با هفته پژوهش برگزار خواهد شد.

کد مطلب 4480258

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