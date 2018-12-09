به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «بنجامین گریوو» (Benjamin Griveaux) سخنگوی کاخ الیزه میگوید امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه قرار است اوایل هفته میلادی پیش رو، موضوع مهمی را اعلام کند.
اظهارات وی درحالی مطرح شد که روز گذشته، فرانسه برای چهارمین هفته متوالی کانون اعتراضات مردمی علیه سیاستهای اصلاحاتی ماکرون بهویژه در زمینه افزایش بهای بنزین بود.
وخامت اوضاع بهحدی است که علیرغم موافقت ماکرون با تعلیق ۶ ماهه افزایش بهای بنزین، اغلب جلیقه زردها خواهان استعفای وی هستند.
جلیقه زرد که به نماد اعتراض مردم فرانسه تبدیل شده، جلیقه شبرنگی است که برای رعایت مسائل ایمنی، در خودرو همه فرانسویها وجود دارد.
پیشتر «ادوارد فیلیپ» نخستوزیر فرانسه گفته بود ماکرون طرحهایی را برای ترغیب مردم به مذاکره و اتحاد، ارائه خواهد داد.
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