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۱۸ آذر ۱۳۹۷، ۱۴:۳۵

کاخ الیزه: ماکرون حرف‎های مهمی دارد!

کاخ الیزه: ماکرون حرف‎های مهمی دارد!

سخنگوی کاخ الیزه می‏‌گوید رئیس جمهوری فرانسه اوایل هفته موضوعات مهمی را در رابطه با وضعیت اخیر این کشور، اعلام خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «بنجامین گریوو» (Benjamin Griveaux) سخنگوی کاخ الیزه می‎گوید امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه قرار است اوایل هفته میلادی پیش رو، موضوع مهمی را اعلام کند.

اظهارات وی درحالی مطرح شد که روز گذشته، فرانسه برای چهارمین هفته متوالی کانون اعتراضات مردمی علیه سیاست‎های اصلاحاتی ماکرون به‎ویژه در زمینه افزایش بهای بنزین بود.

وخامت اوضاع به‌حدی است که علیرغم موافقت ماکرون با تعلیق ۶ ماهه افزایش بهای بنزین، اغلب جلیقه‎ زردها خواهان استعفای وی هستند.

جلیقه زرد که به نماد اعتراض مردم فرانسه تبدیل شده، جلیقه شبرنگی است که برای رعایت مسائل ایمنی، در خودرو همه فرانسوی‎ها وجود دارد.

پیشتر «ادوارد فیلیپ» نخست‌وزیر فرانسه گفته بود ماکرون طرح‌هایی را برای ترغیب مردم به مذاکره و اتحاد، ارائه خواهد داد.

کد مطلب 4480350
مریم خرمایی

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