«ترزا می»: اگر به برگزیت رأی ندهید، ممکن است «جرمی کوربین» بیاید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز، «ترزا می» نخست‌ وزیر انگلیس از هم حزبی های محافظه‌ کار خود موسوم به «توری» در پارلمان این کشور خواست تا از توافق خروج لندن از اتحادیه اروپا موسوم به «برگزیت» حمایت کرده و به آن رأی مثبت بدهند.

نخست‌ وزیر انگلیس در این خصوص از آن ها خواست تا در نشست سه‌ شنبه هفته جاری (۲۰ آذر ماه) به برگزیت رأی بدهند، چرا که در غیراینصورت امکان دارد «جرمی کوربین» (رهبر حزب مخالف کارگر) به قدرت برسد.

این درحالیست که ترزا می نخست وزیر انگلیس چندی پیش و تنها ساعات پس از نهایی شدن توافق برگزیت با اتحاددیه اروپا، مردم و دولت این کشور را در جریان نتایج به‌دست‌آمده قرار داده بود.

وی توافق به دست آمده را برای همه شهروندان انگلیسی کارآمد توصیف کرد و گفت به‌این‌ترتیب، انگلیس کنترل منابع مالی و مرزهای خود را بازمی‌یابد.

این در حالیست که دولت انگلیس برای خروج از اتحادیه اروپا تا ۲۹ مارس ۲۰۱۹ زمان دارد.