آزادی اکثر مناطق سوریه با توافق روسیه، ایران و ترکیه میسر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «ویچسلاو وولدین» رئیس دومای روسیه اظهار داشت که آمریکا از تروریست ها به عنوان ابزار فشار و بهانه ای برای دخالت در امور کشورهای مستقل استفاده می کند.

وولدین گفت: جامعه جهانی هنوز نتوانسته در مبارزه با تروریسم، به ویژه در سوریه، تلاش های مشترک داشته باشد. جاه طلبی های ژئوپلیتیک آمریکا مانع کار هماهنگ شده است. آنها همچنان به استفاده از تروریست ها و افراط گرایان به عنوان ابزار فشار و دخالت مستقیم در امور کشورهای مستقل ادامه می دهند و تلاش می کنند این اقدام را به عنوان مفهوم به اصطلاح مبارزه با افراط گرایی خشونت آمیز توجیه کنند.

وی افزود: این مسئله، نقش نهادهای دولتی و رشد احساسات افراطی را تضعیف می کند. نمونه هایی از این مسئله، خاورمیانه و شمال آفریقا است. از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ تروریسم بین المللی در سوریه به مقیاس یک شبه دولت تروریستی تبدیل شد.

وولدین خاطر نشان کرد که آزادی اکثر سرزمین سوریه از داعش تنها با توافق رهبران روسیه، ایران و ترکیه امکان پذیر شد.