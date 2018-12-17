باید در بودجه ۹۸ از سازوکار «سبد ارزی» استفاده کنیم

امیرحسین قاضی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، درخصوص بودجه سال ۹۸، گفت: باید درآمدهای بودجه سال ۹۸ واقعی باشد. نباید درآمدهای لایحه بودجه براساس استقراض و یا تکیه بر اوراق بهادار که بدهی برای آیندگان آن هم با سود بالاست، تدوین شود.

وی گفت: در صورت استفاده دولت از اوراق مشارکت و استقراض برای کسب درآمد، دولت ها مجبور می شوند به ایجاد تورم روی بیاورند و بدهی ها را به دولت های آینده منتقل کنند.

*تعیین هزینه از محل فاینانس در بودجه ۹۸ کاری عبث است

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در نظر گرفتن فاینانس برای بودجه سال ۹۸ را کاری عبث و بیهوده خواند و ادامه داد: با توجه به مشکلات ایران با آمریکا و اروپا، عملاً فاینانس محقق نمی شود به همین جهت تعیین درآمد و هزینه از محل فاینانس در بودجه سال۹۸ کاری عبث و بیهوده است.

قاضی زاده تصریح کرد: کاهش هزینه های جاری دولت در صورت انضباط بودجه‌ای امکان پذیر است. دولت نباید بین طلبکاران و کارمندانش برای پرداخت بدهی تفاوتی قائل شود. پیمانکاران و نیروهای قراردادی، طلبکاران دولت هستند اما دولت در پرداخت بدهی خود به کارمندان توجه دقیق تری از پرداخت بدهی خود به پیمانکاران و نیروهای قراردادی دارد.

نماینده مردم مشهد در مجلس گفت: رویکرد بودجه سال ۹۸ باید مبتنی بر توسعه تولید داخل، کاهش هزینه های جاری و سرمایه گذاری در بخش عمران، توسعه متوازن و عادلانه همه مناطق، توسعه مناطق محروم برای مهاجرت معکوس باشد.

*لزوم استفاده از سازوکار«سبد ارزی» در بودجه

وی با تأکید بر اینکه باید میزان اتکای بودجه به دلار کاهش یابد، یادآور شد: باید در بودجه سال ۹۸ با توجه به شرایط تحریم های اقتصادی از ساز و کار «سبد ارزی» استفاده کنیم. استفاده از سبد ارزی به معنای انعقاد پیمان های پولی چندجانبه است.جایگزینی یورو به جای دلار اشتباه است، باید به سمت استفاده از ارزهای کشورهایی حرکت کنیم که بیشترین مبادلات مالی را با ایران دارند.

قاضی زاده در خصوص اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، اظهار داشت: دولت موظف بود تا سال ۹۸ دقیقاً تعداد افرادی که نیاز به کمک مستقیم دارند، افرادی که نیاز به کمک غیر مستقیم دارند، افرادی که پُردرآمد هستند و اقشاری که باید از آنها مالیات مضاعف دریافت کرد را مشخص کند.

وی تأکید کرد: دولت باید از افرادی که پُرمصرف هستند، مالیات مضاعف دریافت کند. این افراد نباید یارانه دریافت کنند.