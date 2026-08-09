https://mehrnews.com/x3cM3Q ۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۵۴ کد مطلب 6912568 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۵۴ تجمع مردم یاسوج در صد و شصت و دومین شب خونخواهی قائد شهید امت یاسوج-تجمع مردم یاسوج در صد و شصت و دومین شب خونخواهی قائد شهید امت برگزار شد. دریافت 156 MB کد مطلب 6912568 کپی شد مطالب مرتبط جشن بزرگ امام رضاییها ۳۱ اردیبهشت ماه در یاسوج برگزار می شود اجتماع بزرگ هیئتهای مذهبی یاسوج در روز عاشورا برگزار میشود اجتماع بزرگ مردم شهر یاسوج در پانزدهمین سالروز حماسه «نهم دی» برگزار شد سلماسیها در حمایت از نیروهای مسلح و رهبری در خیابان تجمع کردند رونمایی از آلبوم صوتی «حسینیه فتح» در اجتماع بزرگ عزاداران حسینی یاسوج اجتماع بزرگ امت رسول الله(ص) در کهگیلویه و بویراحمد اجتماع شقایقهای دنا در کهگیلویه و بویراحمد برچسبها یاسوج تجمع مردمی جنگ رمضان
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