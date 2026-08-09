https://mehrnews.com/x3cM3W ۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۵۵ کد مطلب 6912573 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۵۵ تجمع مردم چرام در صد و شصت و دومین شب اقتدار چرام-تجمع مردم چرام در صد و شصت و دومین شب اقتدار برگزار شد. دریافت 34 MB کد مطلب 6912573 کپی شد مطالب مرتبط گزارش كامل سفر رئيس جمهور به كهگيلويه و بويراحمد سلماسیها در حمایت از نیروهای مسلح و رهبری در خیابان تجمع کردند گزارش كامل سفر رئيس جمهور به كهگيلويه و بويراحمد ۱۳۰۰ هیئت و هزاران عزادار؛ کهگیلویه و بویراحمد در سوگ حسین (ع) قربانیان کرونا در کهگیلویه و بویراحمد به ۱۳۵ نفر رسید صد و شصت و دومین حماسه حضور مردم لنگرود در میدان محرم ۱۴۰۵ در کهگیلویه و بویراحمد؛ از شیرخوارگان حسینی تا شام غریبان کهگیلویه و بویراحمدیها در روز قدس باردیگر حماسه آفریدند برچسبها شهرستان چرام تجمع مردمی جنگ رمضان
نظر شما