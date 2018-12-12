به گزارش خبرگزاری مهر، سلسله نشستهای دانشافزایی معاونت فرهنگی و آموزشی بنیاد صبح چهارشنبه ۲۱ آذر ۹۷ با حضور حجتالاسلام محمدحسن کاویانی راد معاون فرهنگی و آموزشی و مؤمنین معاون اسبق فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد در سالن اجتماعات این معاونت برگزار شد.
کاویانی راد، هدف از حضور دکتر مؤمنین در نشست امروز را استفاده از تجربیات انباشته و مفید مدیران اسبق بنیاد دانست و گفت: معاونان و مدیران اسبق بنیاد دارای سوابق کاری و نگرشهای مثبتی هستند که انتظار شایسته آنها، توجه و حفظ دستاوردهای گذشته حاصل از مدیریت آنها در بنیاد است.
وی ادامه داد: معاونت فرهنگی و آموزشی بنیاد در شرایط فعلی بیشازپیش نیازمند مهارت و کسب دانش است و با توجه به کمبودها و مشکلات اعتباری سازمانها بهویژه در زمینههای فرهنگی، کارکنان باید در جهت افزایش انگیزه و آمادگی با کسب دانش و مهارت تلاش کنند.
مؤمنین نیز در این نشست با اشاره به بخشی از آیه قرآن کریم «وکرمنا بنیآدم» اظهار داشت: در این آیه به تکریم مردم تاکید شده است، اگر انسان میخواهد به رشد و پیشرفت برسد باید به مردم کمک کند، خداوند در صورتی پشتوپناه انسانها خواهد بود که همیار بندگانش باشند.
وی تمسک به قرآن کریم را امری مهم دانست و تصریح کرد: در تمامی جلساتی که برای شهدا برگزار میشود باید پرداختن به قرآن جدی گرفته شود، از سوی دیگر تعبد در انسانها موضوعی است که عاقبتبهخیری را به همراه دارد، به این معنا که فرد اعتقاد قلبی به خداوند متعال داشته و برای هر مساله ای به دنبال دلیل نباشد، در این راستا در علم مدیریت، تعبد سازمانی در میان کارکنان و مدیران نیز بسیار مهم تلقی میشود.
معاون اسبق فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد بابیان اینکه سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران بوی خدا میدهد خاطرنشان کرد: اهداف این سازمان معنوی است و تمامی اقدامات آن در مسیر خدا است بنابراین باید آییننامهها و قوانین آن را بهگونهای جلو ببریم که در مسیر اهداف خانوادههای شاهد و ایثارگر باشد.
وی مردمداری و هم دردی با مردم را بسیار مهم قلمداد کرد و گفت: در برخورد با انسانها باید آمایش شخصیتی از آنها داشته باشیم و تمامی اقداماتمان در راستای خبررسانی به ملت و کشور باشد.
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