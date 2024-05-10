به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه‌های خبری از تخریب و آتش‌سوزی گسترده در شهرک اشغالی «کریات شمونة» بر اثر اصابت ده‌ها موشک از جنوب لبنان خبر دادند.

یک رسانه اسرائیلی از آتش‌سوزی گسترده در شهر «کریات‌شمونا» در شمال فلسطین اشغالی در نتیجه حمله راکتی حزب‌الله در عصر جمعه خبر داده است.

رسانه‌های رژیم صهیونیستی اذعان کردند که طی چند ساعت اخیر ۵۵ موشک از جنوب لبنان به شهرک صهیونیست‌نشین کریات شمونه در شمال فلسطنی اشغالی شلیک شده است.

رادیو ارتش رژیم صهیونیستی ضمن تأیید این خبر مدعی شد که در مجموع ۱۵ موشک شلیک شده از جنوب لبنان رهگیری شده و این حملات خسارت‌های زیادی در پی داشته است.

پیش از این، جنبش حزب الله لبنان جمعه شب با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که شهرک کریات شمونه را در پاسخ به حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان هدف حمله با راکت‌های کاتیوشا قرار داده است.