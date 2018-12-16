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۲۵ آذر ۱۳۹۷، ۵:۵۵

در گفتگو با مهر:

قیمت آجیل شب یلدا اعلام شد/ نرخ‌های فضای مجازی کاذب است

قیمت آجیل شب یلدا اعلام شد/ نرخ‌های فضای مجازی کاذب است

رئیس اتحادیه خشکبار و آجیل قیمت آجیل شب یلدا را اعلام کرد و گفت: امسال برای آجیل یلدا دو نوع قیمت گذاری انجام شده است.

مصطفی احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه امسال برای آجیل شب یلدا دو نوع قیمت گذاری انجام شده است، گفت: این اقدام دو دلیل داشته، اول آنکه مردم راحت تر انتخاب کنند، دوم اینکه بازرسان ما راحت تر به تخلفات رسیدگی کنند.

وی افزود: در همین راستا، آجیل شب یلدا با پوست کیلویی بین ٦٠ تا ٨٠ هزارتومان در عمده فروشی ها و آجیل شب یلدا با مغز بین ٨٠ تا ١٠٠ هزارتومان در عمده فروشی ها عرضه می شود.

احمدی گفت: ١٠ درصد سود خرده فروشی نیز به این ارقام افزوده خواهد شد.

این فعال بخش خصوصی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه قیمت انواع خشکبار نسبت به حدود ٢٠ روز پیش، در مجموع ١٠ درصد کاهش داشته است، ادامه داد: مدتی است در فضای مجازی کمپین هایی ایجاد شده که ارقام چشمگیری را برای خشکبار اعلام می کنند، این ارقام به هیچ عنوان مورد تایید ما نیست.

وی همچنین درباره مباحث مطرح شده مبنی بر اینکه قیمت هر عدد پسته به ١٥٠٠ تومان رسیده است، تصریح کرد:این مسائل کذب است و منطقی نیست.

احمدی با اشاره به اینکه تولید و بحث عرضه و تقاضای بازار قیمت را تعیین می کند، اضافه کرد:قیمت منطقی هرکیلوگرم پسته بسته به جنس، نوع، اونس و محل تولید آن از ١١٠ هزار تا ٢٤٠ هزارتومان متغیر است.

وی کاهش تولید را دلیل اصلی گرانی خشکبار در سال جاری عنوان و اضافه کرد: علاوه بر پسته، تولید بادام درختی، فندق و گردو نیز امسال آسیب دید.

احمدی با اشاره به افزایش نرخ ارز افزود: این مساله باعث افزایش تمایل تولیدکنندگان به صادرات محصولات خود شد، بنابراین تغییرات نرخ ارز و افزایش صادرات باعث گرانی شد که اگر تولید به اندازه کافی بود چنین اتفاقی رخ نمی داد.

کد مطلب 4485584

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    نظرات

    • حبیب IR ۰۷:۴۸ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۵
      15 1
      پاسخ
      نوش جان ثروتمندان از جمله جناب حسن روحانی. باشد تا صبح قیامت برسد
    • اوستوراقیان IR ۰۷:۴۹ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۵
      8 0
      پاسخ
      بهتره که مردم بفکر فقرا هم باشند و به سبک طبقه پائین زندگی کنند
    • اوستوراقیان IR ۰۷:۵۱ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۵
      6 4
      پاسخ
      مردم مسلمان و دیندار باید مثل امامان معصوم زندگی کنند
    • ۰۸:۰۲ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۵
      12 1
      پاسخ
      شما اگه به فكر مردم بوديد وضعيت اين نمي شد
    • ۰۸:۲۳ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۵
      11 0
      پاسخ
      مرده شور ببره اين آجيل و قيمتها را.
    • ۰۸:۲۵ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۵
      10 0
      پاسخ
      مرسي که تعيين نرخ كردين. آخه صد تومن كي ميتونه بخره؟ اينارم صادر كنيد شايد فرجي شد
    • بچه ام پسته ندیده ۰۸:۳۲ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۵
      11 0
      پاسخ
      این قدر جای کامنت گذاشتین که فقط میشه شعار بنویسی. پسته 2 سال پیش 30-40 تومن پارسال 80 تومن امسال 180 تا 220 تومن. مرگ بر آمریکا- مرگ بر اسرائیل
    • IR ۰۸:۳۶ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۵
      17 0
      پاسخ
      اگه حرفی نزنید هیچ کس نمیگوید چرا حرف نزدی. آجیل 300 درصد افزایش یافته و 10 درصد آوردین پائین و میگین گران نیست؟
    • IR ۰۹:۲۵ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۵
      4 0
      پاسخ
      آجیل و میوه داروهای طبیعی هستند،به جای اینکه هر چی دم دستتون میاد بریزین تو شیر و ماست(امگا3، ویتامین دی) با نظارت و سختگیری و پیگیری کاری کنید مردم از همین مواد طبیعی استفاده کنند
    • مردم IR ۰۹:۵۵ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۵
      4 0
      پاسخ
      فعلا ثروتمندان بخورند تا چشمشون سیر بشه ماها مردم عادی چشم دلمون سیره
    • کریم سروری IR ۱۰:۵۴ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۵
      5 0
      پاسخ
      اسکی و اسب سواری و آجیل خوری مربوط به قشر کارمندان نیست . لطفا چانه نزنید . تخمه آفتابگردان جای همه را پر می کند !
    • اوستوراقلی IR ۰۷:۵۲ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۶
      1 0
      پاسخ
      خواهشمندیم در خصوص اخبار گرانی بیشتر بنویسید تا صدای مردم باشید
    • سجاد IR ۲۱:۲۴ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۷
      0 0
      پاسخ
      يلدا و آجيل واسه آقازاده هاست. من ٢ كيلو انار بخرم واسه بچه هام عمر كردم

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