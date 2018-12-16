مصطفی احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه امسال برای آجیل شب یلدا دو نوع قیمت گذاری انجام شده است، گفت: این اقدام دو دلیل داشته، اول آنکه مردم راحت تر انتخاب کنند، دوم اینکه بازرسان ما راحت تر به تخلفات رسیدگی کنند.

وی افزود: در همین راستا، آجیل شب یلدا با پوست کیلویی بین ٦٠ تا ٨٠ هزارتومان در عمده فروشی ها و آجیل شب یلدا با مغز بین ٨٠ تا ١٠٠ هزارتومان در عمده فروشی ها عرضه می شود.

احمدی گفت: ١٠ درصد سود خرده فروشی نیز به این ارقام افزوده خواهد شد.

این فعال بخش خصوصی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه قیمت انواع خشکبار نسبت به حدود ٢٠ روز پیش، در مجموع ١٠ درصد کاهش داشته است، ادامه داد: مدتی است در فضای مجازی کمپین هایی ایجاد شده که ارقام چشمگیری را برای خشکبار اعلام می کنند، این ارقام به هیچ عنوان مورد تایید ما نیست.

وی همچنین درباره مباحث مطرح شده مبنی بر اینکه قیمت هر عدد پسته به ١٥٠٠ تومان رسیده است، تصریح کرد:این مسائل کذب است و منطقی نیست.

احمدی با اشاره به اینکه تولید و بحث عرضه و تقاضای بازار قیمت را تعیین می کند، اضافه کرد:قیمت منطقی هرکیلوگرم پسته بسته به جنس، نوع، اونس و محل تولید آن از ١١٠ هزار تا ٢٤٠ هزارتومان متغیر است.

وی کاهش تولید را دلیل اصلی گرانی خشکبار در سال جاری عنوان و اضافه کرد: علاوه بر پسته، تولید بادام درختی، فندق و گردو نیز امسال آسیب دید.

احمدی با اشاره به افزایش نرخ ارز افزود: این مساله باعث افزایش تمایل تولیدکنندگان به صادرات محصولات خود شد، بنابراین تغییرات نرخ ارز و افزایش صادرات باعث گرانی شد که اگر تولید به اندازه کافی بود چنین اتفاقی رخ نمی داد.