به گزارش خبرگزاری مهر، تسهیلگران و مربیها و مدیران فرهنگ و ارشاد اسلامی در شهرها و استانها باید تا دهم بهمنماه برگزیدگان بخشهای مختلف جام باشگاههای کتابخوانی را انتخاب و معرفی کنند. پنجنفر از برگزیدههای بخشهای «بهترین نامه به نویسندگان»، «بهترین کتاب به انتخاب بچهها»، «بهترین باشگاه کتابخوانی» و «بهترین فیلم موبایلی» را به دبیرخانه مرکزی در تهران ارسال کنند.
بر اساس این گزارش دبیرخانه مرکزی در خیابان شهید مطهری، خیابان فجر (جم سابق)، شماره۷، ساختمان فجر، طبقه۶، کد پستی۱۵۸۹۷۴۳۱۱۱ قرار دارد.
ثبتنام سومین دوره جام باشگاههای کتابخوانی از اول مهرماه آغاز شد و پس از یکبار تمدید مهلت ثبتنام چهاردهم اذرماه فرصت ثبتنام باشگاههای کتابخوانی پایان یافت و بیش از 1700 شهر و روستا در این رویداد شرکت کردند و قریب به پانزده هزار باشگاه کتابخوانی ثبت شدند.
دبیرخانه جام باشگاههای کتابخوانی، این رویداد در سال 1397 فعالیتش را از اردبیهشتماه با تشکیل دبیرخانه استانی جام باشگاههای کتابخوانی و برگزاری دورههای آموزشی برای مربیان باشگاهها، فعالیتهای این رویداد ترویج کتابخوانی در سطح شهرها و استانها آغاز کرد.
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