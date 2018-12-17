به گزارش خبرگزاری مهر، عطاء الله رفیعی آتانی، رئیس دبیرخانه دائمی و دبیر علمی کنگره گفت:در نظر داریم تا از نگاه علمی اساتید برجسته حوزه علوم انسانی اسلامی در فاصله برگزاری کنگره بهره ببریم و بر این اساس نشست‌های تخصصی با حضور اساتید و صاحب‌نظران هر حوزه برگزار می‌شود.

مدیرگروه فلسفه علم و فناوری دانشگاه علم و صنعت ایران با تاکید بر این که نشست‌های تخصصی اساتید صاحب نام حوزه‌های مختلف علوم انسانی اسلامی در مسیر فرآیند تکاملی کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی برگزار می‌شود عنوان کرد: تاکنون سه نشست در این راستا برگزار شده است. اولین نشست درباره «ماهیت روش‌شناسی و علم دینی»، نشست دوم با موضوع «اقتصاد اسلامی با تاکید بر مالی و بانکداری اسلامی» و نشست سوم با موضوع «فلسفه اسلامی و علوم انسانی اسلامی» بوده است. مدعوین و شرکت کنندگان در این نشست‌ها دارندگان اثر علمی در این حوزه‌های تخصصی بودند.

این عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت با اشاره به برگزاری نشست چهارم گفت: نشست چهارم هم با موضوع «روانشناسی اسلامی»، پنج‌شنبه ۲۹ آذرماه در بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی در مشهد مقدس برگزار می‌شود .

رفیعی آتانی اضافه کرد: اساتیدی چون دکتر مهرداد کلانتری استاد دانشگاه اصفهان و رئیس کمیسیون روانشناسی اسلامی کنگره، دکتر غلامعلی افروز استاد دانشگاه تهران، حجت‌الاسلام دکتر عباسعلی شاملی رئیس انجمن روانشناسی اسلامی و استاد موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره)، آیت الله سید محمد غروی استاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، دکتر سید محمدرضا تقوی استاد دانشگاه شیراز، دکتر باقر غباری بناب استاد دانشگاه تهران، حجت‌الاسلام دکتر محمدناصر سقای بی‌ریا معاون پژوهشی موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره)، دکتر خسرو باقری استاد دانشگاه تهران، دکتر معصومه اسماعیلی استاد دانشگاه علامه طباطبایی و رئیس انجمن مشاوره ایران و چند تن از اساتید برجسته دیگر این حوزه در این نشست حضور دارند.

وی گفت: برگزاری این جلسات تلاشی برای تعالی فرآیند برگزاری کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی است و بنا داریم در هر موضوعی که محور نشست‌ها است، اساتید آخرین و جدیدترین دستاوردهای علمی خود را ارائه کرده و به نقد و بررسی بپردازند. این همان نقطه ای است که تضارب آراء رخ می‌دهد و اطلاع از دغدغه‌های جدید علمی اتفاق می‌افتد و نوآوری‌های علمی در معرض ارزیابی متقابل اساتید قرار می‌گیرد.

وی در پایان با اشاره به برگزاری نشست‌های تخصصی آتی در حوزه علوم انسانی اسلامی گفت: نشست پنجم اساتید منتخب علوم انسانی اسلامی با حضور اساتید علوم سیاسی در آینده‌ای نزدیک برگزار خواهد شد.

چهارمین نشست اساتید برجسته علوم انسانی اسلامی با محوریت روانشانی اسلامی، پنجشنبه ۲۹ آذر ماه در مرکز پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی از ساعت ۸ الی ۲۰ برگزار خواهد شد.