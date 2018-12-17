به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ناطق نوری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پنجمین کنگره ملی سربازان صلح، گفت: ادیان الهی و همه انبیا و پیامبران همگی منادیان صلح و عدالت بوده‌اند. لازمه حاکمیت، عقل، عدالت و صلح است. با خونریزی نمی‌توان صلح و عدالت را بر پا کرد. همه پیامبران در مقابل ظلم و پلیدی ایستادند و حتی جنگیدند تا انسانیت حاکم شود.

وی افزود: پیامبر اسلام نیز فلسفه حضور خود را برپایی مکارم اخلاقی و صلح بیان می‌کنند. قرآن هم به ایشان می‌گوید: ای پیامبر اگر قرار بود که تو تند و غلیظ القلب باشی، مردم از اطراف تو می‌روند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اخلاق پیامبر اسلام گفت: اسلام دین رحمت، مغفرت، صلح و عدالت است؛ ولی در عین حال که هیچ‌گاه ابتدا به ساکن وارد هیچ جنگی نمی‌شدند ولی در تاریخ اسلام داریم که در مواقعی وارد جنگ شده‌اند تا صلح بر قرار شود. دفاع مقدس ما نیز همین بود. ما در جنگ‌تحمیلی مقابل تمام قدرت‌های دنیا ایستادیم تا جلوی تجاوز را بگیریم. حکومت قاجار بدون کوچکترین جنگی ۱۷ شهر را از دست داد. رژیم پهلوی نیز بحرین را به راحتی از دست داد ولی امام بزرگوار و این مردم ایستادگی کردند و نگذاشتند حتی وجبی از خاکمان را از دست بدهیم.

وی افزود: حال ما در حق نسل بعد از خود جفا کردیم و نتوانستیم آن فضا را به خوبی برای نسل بعد تبیین کنیم. امروز خیلی از افرادی که شعار صلح و حقوق بشر در جهان می‌دهند، خود خائن هستند و ناقض همان‌ها. همه دولت‌ها صدام را همراهی کردند تا انقلاب شکست بخورد.

آنهایی که زیر برجام زدند به دروغ از صلح سخن می‌گویند

حجت الاسلام ناطق نوری گفت: وقتی ساختمان‌های دو قلوی آمریکا مورد اصابت قرار گرفت و فردای آن روز رئیس جمهور وقت اعلام کرد که جنگ صلیبی شروع شده است. همان روز به دوستان گفتم که این نقشه صهیونیست‌هاست. چون اگر به آمار دقت کنیم، هیچ صهیونیستی کشته نشده است. بعد از آن ماجرا عده‌ای از مسلمانان را دستگیر کردند تا بتوانند اسلام هراسی را شروع کنند.

وی افزود: این موضوع دو هدف داشت. یک اینکه به تمام جهان بگویند مسلمانان وحشی اند و دوم اینکه بتوانند عده‌ای را در زندان‌های گوانتانامو آموزش دهند و به جان مردم منطقه بیاندازند. در حالی که اسلام دین ضد خشونت و صلح طلب است.

وی در پایان افزود: حضرت علی در جایی به مالک می‌فرماید که اگر دشمن برای صلح آمد، آنرا رد نکن. چون باعث آرامش در شهرهایت میشود ولی مراقب باش که بعد از صلح گول نخورید چون دشمن ممکن است بعد از صلح شما را گول بزند. در قصه برجام ما بسیار صحیح عمل کردیم و من معتقدم که هیچ اشتباهی در کار نبوده است. رهبری هم گفتند که مذاکره کنید ولی مراقب خلف وعده و دروغ‌ آنها باشید. حال امروز ما به طور کامل بر روی توافق خود مانده‌ایم و آنهایی که زیر توافق خود زدند امروز به دروغ از صلح و حقوق بشر سخن می‌گویند.