به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، ابراهیم کالین سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه امروز دوشنبه در نشست خبری در مجتمع ریاست‌ جمهوری بش‌تپه آنکارا گفت: ۱۲ نقطه دیده‌ بانی در منطقه ادلب سوریه داریم.

سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه ادعا کرد: بر اساس توافق سوچی حضور نظامی خود در این منطقه را تقویت می‌ کنیم. نیروهای ما در ادلب باقی می‌ مانند. با کمک نیروهای بومی امنیت و ثبات را در حومه ادلب برقرار خواهیم کرد.

ابراهیم کالین افزود: ترکیه، مبارزه با تروریسم را قاطعانه ادامه خواهد داد. بحث تایید یا اجازه از اسرائیل و هیچ کشور دیگری در این زمینه مطرح نیست. عقب‌نشینی، ضعف و توقف در مبارزه با داعش به هیچ وجه موضوعیت ندارد. تماس تلفنی ترامپ و اردوغان در تاریخ ۱۴ دسامبر یک گفتگوی تاریخی بود.

کالین ادامه داد: (خروج آمریکا از سوریه) آغاز این مکانیسم البته نتیجه گفتگوی تلفنی و موثر رئیس جمهوری ترکیه در تاریخ ۱۴ دسامبر با ترامپ است که او را به اتخاذ این تصمیم واداشت. درها را به روی خرید (سامانه موشکی) پاتریوت نبسته‌ ایم. هزینه و محتوای پیشنهاد (آمریکا) مهم است. ترکیه می‌تواند این موضوعات بررسی کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در سال ۲۰۱۹ به دعوت رجب طیب اردوغان همتای ترکیه ای خود به آنکارا خواهد آمد.

وی همچنین اضافه کرد: این هفته هیأتی نظامی از آمریکا به ترکیه می آید و درباره هماهنگی لازم با همتایان تُرکیه ای خود مذاکره خواهند کرد.