به گزارش روابط عمومی بنیاد ملی بازیهای رایانهای، متین ایزدی در این باره توضیح داد: براساس آییننامه «همگرا» اخذ جوایز و رتبه از جشنوارههای معتبر تایید شده از سوی بنیاد در ساختار حمایتی همگرا ۱۰ امتیاز دارد.
او افزود: در آییننامه به طور مشخص از دو رویداد جشنواره بازیهای ویدیویی ایران و TGC نام برده شده و نامزدها و برندگان این دو رویداد، از امتیازهای تعریف شده در سامانه همگرا بهرهمند میشوند. درباره جشنوارههای خارجی نیز شرکتها باید مدارک صادقه ارایه کنند.
معاون حمایت بنیاد ملی بازیهای رایانهای گفت: میزان و نوع حمایتی که هر شرکت از سامانه همگرا دریافت میکند، براساس رتبه کسب شده است و با افزایش امتیازات در این سامانه، شرکت بازیساز به رتبه بالاتری رفته و اعتبار بزرگتری در کیف پول خود دریافت میکند.
ایزدی گفت: امتیازات برندگان و کاندیداهای جشنواره بازیهای ویدیویی ایران در سال جاری، در مجموع امتیازات دوره آینده رتبهبندی سامانه همگرا محاسبه خواهد شد.
ساختار حمایتی همگرا در راستای حمایت از فعالان صنعت بازی کشور و پیادهسازی نظامی ساختارمند، شفاف و شایستهسالار از اواخر مرداد آغاز به کار کرده است. این ساختار با هدف مشخص «حمایت همسو با نیازهای بازیسازان» در تلاش است تا با همگرایی تمامی حمایتهای بنیاد ملی بازیهای رایانهای از صنعت بازی، به چشماندار رشد، اعتلا و ارتقای تیمها و شرکتهای بازسازی دست یابد.
یکی از امتیازات محاسبه شده در این سامانه، کاندیداتوری یا دریافت جایزه از جشنواره بازیهای ویدیویی است است. براساس آییننامه، بهترین بازی سال ۵ امتیاز، بهترین بازی ژانر ۳ امتیاز، کاندیداهای بهترین بازی سال ۲ امتیاز، کاندیدهای بهترین ژانر یک امتیاز و دریافت تندیس در هر شاخه ۲ امتیاز (حداکثر ۴ امتیاز) در ساختار همگرا خواهد داشت.
فراخوان جشنواره بازیهای ویدیویی ایران مدتی است که منتشر شده و بازیسازان فرصت دارند آثار خود را تا ۱۵ دی ماه برای حضور در جشنواره به صورت الکترونیکی ارسال کنند.
نظر شما