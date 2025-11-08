محمد حاجی‌میرزایی مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری رویداد هفت‌خوان بازی ایران گفت: رویداد «هفت خوان بازی ایران» قرار است اواخر بهمن‌ماه با همکاری شهرداری، برج میلاد و صداوسیما برگزار شود. این برنامه شامل چندین رویداد مهم مثل جشنواره، مسابقات بازی، نشست‌های سرمایه‌گذاری و رویداد سی‌گپ خواهد بود که به‌ صورت متمرکز در طول یک هفته اجرا می‌شود.

وی افزود: جشنواره بازی‌های رایانه‌ای فجر نیز یکی از روزهای همین هفت‌خوان بازی ایران را به خود اختصاص خواهد داد و در نتیجه تمام رویدادهای اصلی امسال ما به شکل یکپارچه در این بازه زمانی برگزار خواهند شد.

مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای گفت: در واقع هفت‌خوان صنعت بازی شناخته می‌شود. هدف اصلی این است که ظرفیت‌های مختلف کشور را با صنعت بازی‌سازی تجمیع کنیم و فضایی ایجاد شود که طی یک هفته همه‌جا صحبت از بازی باشد، از سطح شهر تا رسانه‌ها و حتی در حوزه‌هایی مانند تصمیم‌گیری حاکمیتی.

وی یادآور شد: هدف این است که این رویداد فرصتی برای دیده شدن بازی‌سازان فراهم کند. شاید بتوانیم در شرایط خلوت‌تر رویدادهای کشور، جایگاه جدیدی را برای صنعت بازی به وجود آوریم و فضایی مناسب برای رشد و تعامل ایجاد کنیم.

حاجی‌میرزایی با اشاره به موضوع مهاجرت بازی‌سازان گفت: در موضوع مهاجرت بازی‌سازان، مسائلی مثل اینکه دقیقاً چه تعداد از این افراد در ایران هستند یا مهاجرت کرده‌اند، آمار مشخصی نداریم و عمدتاً برآوردی است. ما در سامانه همگرا فهرستی از شرکت‌ها و تیم‌های فعال داریم، اما این سامانه در سال‌های اخیر به‌روزرسانی چندانی نداشته و اکنون در حال به‌روزرسانی مجدد است. از طریق مقایسه اطلاعات سال به سال می‌توانیم متوجه شویم چه تعداد از این افراد همچنان در این حوزه فعالیت دارند. البته اگر دیگر فعال نباشند، این که وارد صنعت دیگری شده‌اند یا مهاجرت کرده‌اند، اطلاعات دقیقی در اختیار ما نیست.

وی خاطرنشان کرد: در سامانه همگرا، تمامی بازی‌سازهایی که ثبت‌نام می‌کنند اطلاعات اعضای تیم خود را ارائه می‌دهند. ما سعی داریم حتی کارت شناسایی مخصوص بازی‌سازان صادر کنیم تا ارتباطات در این جامعه تخصصی تسهیل شده و شناخت بین اعضا افزایش یابد. اما اگر فردی در سال‌های آینده دیگر در این سامانه نباشد، ممکن است به دلایل مختلفی، از جمله فعالیت در صنایع دیگر مثل آی‌تی یا حتی مهاجرت، چنین اتفاقی رخ داده باشد و این موارد را نمی‌توان صرفاً بر اساس صدور کارت یا ثبت اطلاعات پیگیری کرد.

مدیرعامل بنیاد ملی‌ بازی‌های رایانه‌ای گفت: در حال حاضر هر بازی‌سازی که در ایران فعالیت می‌کند، به واسطه حضور در سایت همگرا کارت بازی‌سازی دریافت خواهد کرد. البته این موضوع وابسته به استقبال است؛ اگر فقط ۱۰ درصد از بازی‌سازها وارد این فرآیند شوند، نتیجه قابل توجهی نخواهد داشت، اما اگر تعداد بیشتری مشارکت کنند، این کارت می‌تواند ارزش و اعتبار پیدا کند و به یک حرکت مثبت تبدیل شود.

حاجی‌میرزایی گفت: ما سعی می‌کنیم در قدم اول مشکلات را شناسایی کنیم و ببینیم موانع اصلی در کجای کار قرار دارند. هر جایی در کشور که حس کنیم می‌تواند در حل این مسائل کمک کند، به آن سر خواهیم زد. ترجیح من این است که تنها زمانی درباره جزئیات صحبت کنیم که برنامه‌ها عملیاتی شده باشند. اینکه هدف‌مان چه کارهایی است، کلیشه‌ای می‌شود، اما پس از عملیاتی شدن، حتماً به طور کامل درباره هر بخش اطلاعات خواهیم داد و توضیح می‌دهیم.