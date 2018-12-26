توسعه قطعات تولیدی صنایع وکاهش ارزبری محصولات در اولویت وزارت صمت

به گزارش خبرنگار مهر، فرشاد مقیمی عصر چهارشنبه در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان اردبیل تصریح کرد: برخی از واحدهایی که در حوزه تولید قطعات صنایع در کشور در حال فعالیت هستند با وجود برخورداری از توانمندی‌های لازم از ظرفیت کم تولیدی خود بهره‌مند شده و یا دچار توقف فعالیت هستند.

وی افزود: طبق قوانین تمامی شرکت‌ها مکلفند از ظرفیت تولید داخلی قطعاتی که مورد نیاز صنایع کشور است حمایت کرده و نیازهای خود را از طریق این قبیل بخش‌ها تامین کنند.

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: سیاست وزارتخانه صمت در بخش کشاورزی و صنایع کاهش میزان ارزبری محصولات بوده تا چنانچه قرار بر خروج ارز از کشور باشد بیشتر به حوزه تامین مواد اولیه و تلاش برای بالابردن ارزش افزوده و اشتغال جوانان معطوف شود.

مقیمی یادآور شد: طرح توسعه قطعات تولیدی صنایع کشور متمرکز بر روی نساجی، پوشاک، لوازم خانگی، قطعات خودرو و دیگر موارد مورد نیاز در صنعت کشور است.

به گفته وی در برهه‌ای از زمان در وزارت صنعت تعداد زیادی سفارش برای برخورداری از مواد اولیه مورد نیاز و بهره مندی از تسهیلات ثبت شده بود که به دلیل تجمیع این حجم از سفارشات قادر به پاسخگویی به موقع به متقاضیان نشدیم.

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: مبنای حمایت از صنعت پتروشیمی و رسیدگی به ثبت سفارش‌های موجود بر اساس پروانه بهره‌برداری بوده و چنانچه واحدی به معنای واقعی کلمه تولید نداشته باشد نباید سهمیه پتروشیمی را دریافت کند تا خللی در تامین مواد مورد نیاز تولیدکنندگان واقعی وارد نشود.