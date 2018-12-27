تغییر داور بخش عکس یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر در سکوت

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از داوران بخش عکس یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر در سکوت خبری و بدون اطلاع رسانی تغییر کرد. پیش از این اعلام شده بود، بخش عکس این جشنواره به دبیری کیارنگ علایی و با حضور مهرداد افسری، بهنام صدیقی، شادی قدیریان کار خود را انجام می دهد، اما در صفحه اینستاگرام موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر اعلام شده که شادی قدیریان از این بخش حذف و محمدرضا شریف زاده جایگزین او شده است.

این مطلب چهار روز پیش و یک روز قبل از ارسال خبری مبنی بر پایان مهلت ارسال آثار به یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر و اعلام آمار نهایی آثار ‏‏رسیده به جشنواره، در صفحه اینستاگرام مذکور اطلاع رسانی شده بود!

در توضیح اینکه چرا این جایگزینی صورت گرفته، نقل شده است: «با توجه به همزمانی جلسات داوری بخش عکس یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر با دعوت رسمی مرکز نیمایر آستوریاس اسپانیا از شادی قدیریان برای نمایش مجموعه آثارش در ژانویه ۲۰۱۸ و حضور این هنرمند در این برنامه مهم، امکان بهره گیری از دانش و تجربه قدیریان در داوری بخش عکس جشنواره که در دو مرحله صورت می گیرد، مهیا نیست و به همین منظور محمدرضا شریف زاده عضور هیات علمی دانشکده هنر دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز به عنوان یکی از اعضای هیات داوران بخش عکس جشنواره هنرهای تجسمی فجر معرفی می شود.»