  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۲۹ بهمن ۱۴۰۴، ۸:۲۶

محبان: ۳۰۰ خدمت درمانی توسط هلال احمر خراسان شمالی ارائه شد

بجنورد- مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی گفت: در قالب مانور تیم‌های درمان اضطراری، بیش از ۳۰۰ خدمت درمانی و حمایتی به ساکنان روستای قرجه‌بایر ارائه شد.

ابوالفضل محبان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مانور تیم‌های درمان اضطراری (BHCU) با هدف ارتقای سطح آمادگی عملیاتی و ارائه خدمات سلامت‌محور در روستای کم‌برخوردار قرجه‌بایر از توابع شهرستان بام و صفی‌آباد برگزار شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی افزود: این مانور با به‌کارگیری ۳۰ نفر از نیروهای تخصصی شامل پزشک، دندانپزشک، ماما، پرستار، تیم‌های تخصصی توانبخشی و دارویی، اعضای داوطلب، مددکار اجتماعی، کارشناسان بهداشت روان و اعضای تیم سحر اجرا شد.

وی با اشاره به گستره خدمات ارائه‌شده تصریح کرد: در جریان این مانور، خدمات پزشکی عمومی، دندانپزشکی، مامایی، پرستاری، خدمات دارویی، توانبخشی، فضای دوستدار کودک و خدمات مددکاری اجتماعی و حمایت‌های روانی ـ اجتماعی به بیش از ۳۰۰ نفر از اهالی روستا ارائه شد.

کد خبر 6752353

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها