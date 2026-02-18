محبان: ۳۰۰ خدمت درمانی توسط هلال احمر خراسان شمالی ارائه شد

ابوالفضل محبان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مانور تیم‌های درمان اضطراری (BHCU) با هدف ارتقای سطح آمادگی عملیاتی و ارائه خدمات سلامت‌محور در روستای کم‌برخوردار قرجه‌بایر از توابع شهرستان بام و صفی‌آباد برگزار شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی افزود: این مانور با به‌کارگیری ۳۰ نفر از نیروهای تخصصی شامل پزشک، دندانپزشک، ماما، پرستار، تیم‌های تخصصی توانبخشی و دارویی، اعضای داوطلب، مددکار اجتماعی، کارشناسان بهداشت روان و اعضای تیم سحر اجرا شد.

وی با اشاره به گستره خدمات ارائه‌شده تصریح کرد: در جریان این مانور، خدمات پزشکی عمومی، دندانپزشکی، مامایی، پرستاری، خدمات دارویی، توانبخشی، فضای دوستدار کودک و خدمات مددکاری اجتماعی و حمایت‌های روانی ـ اجتماعی به بیش از ۳۰۰ نفر از اهالی روستا ارائه شد.