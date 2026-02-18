قدردانی عارف از حضور مردم در مراسم چهلم شهدا و جانباختگان دی ماه

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عارف در حاشیه حضور در مراسم چهلم شهدا و جانباختگان حوادث دی ماه ۱۴۰۴ که در مصلی امام خمینی (ره) برگزار شد، گفت: از مردم برای حضور در این مراسم تشکر میکنم.
معاون اول رئیس جمهور همچنین پیش از این نیز از مردم برای حضور در مراسم چهلم شهدا و جانباختگان حوادث دی ماه که در تهران، مشهد و نقاط دیگر کشور برگزار میشود، دعوت کرده بود.
مراسم چهلم شهدا و جانباختگان حوادث ۱۸ و ۱۹ دیماه ۱۴۰۴ با حضور محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع رسانی دولت، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، اسماعیل سقاب اصفهانی، رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی، امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری،محمد مخبر، مشاور مقام معظم رهبری، میر احمد موسوی، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت، و محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران و ... هزاران نفر از مردم در مصلی امام خمینی (ره) برگزار شد.
